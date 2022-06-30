Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar oldu

Ligi'nde mücadele eden Merinos Spor Kulüp başkanlığına, yapılan olağanüstü genel kurul ile Ali Atalar seçildi. Yeniden yapılan ve kurumsallaşma konusunda kararların alındığı kongre de önümüzdeki sezon için hedefler belirlendi.

Seçilen yönetim kurulu görev dağılımını yaparak göreve başladı. Kulüp başkanlığına Ali Atalar, başkan yardımcılığına Osman Şeker, Sayman üyeliğe Ahmet Kulak, Genel sekreterliğe Ulaş Yanık, üyeliklere ise Erol Kaya, Ali Bağcı ve Necla Yozbatıran getirildiler. Yapılan ilk toplantıda önümüzdeki sezon için yapılacak çalışmalar ele alınırken, alt yapıya önem verilmesi, kurumsallaşma ve tesisleşme konuları masaya yatırıldı. Merinos Spor Kulüp Başkanı Ali Atalar yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

''Merinos spor kulübü olarak taşıdığımız formanın önemini ve değeri biliyoruz. Bayan voleybol liginde Gaziantep'in adını tüm Türkiye'ye duyurmak, şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak ve Türk voleyboluna oyuncu yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Kurulduğu günden beri alt yapı çalışmalarına önem veren kulübümüz bu çalışmaları artırarak devam ettirecektir. Şampiyonluk hedefimizde bir sapma olmadan mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Altyapıdaki takımlarımıza daha fazla destek vererek gençlerimizi Türk voleyboluna kazandırmaya devam edeceğiz. Tesisleşme ve Gaziantep'e yeni spor tesisleri kazandırmak için imkanlar dahilinde çalışmalarımıza hız vereceğiz. Voleybolu sevdirmek ve çocuklarımızın spor yapmasına imkan sağlamak için ücretsiz yaz okulu ve kurslarımıza ivme kazandırarak sürdüreceğiz. Bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz. “

Transfer çalışmalarının önemli bir bölümünün tamamladığını ve yabancı oyuncu konusunda çalışmalara hız verildiğini ifade eden Ali Atalar, yepyeni bir anlayışla Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.