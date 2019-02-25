Merinos spor namağlup unvanla şampiyonluğunu ilan etti

ligi 6. gurupta mücadele eden Merinos spor bayan voleybol takımı namağlup tamamladığı sezonun son maçında Adıyaman sporder takımını kendi evinde 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda yapılan karşılaşmanın ilk setini 25-10, ikinci seti 25-13 ve üçüncü seti 25-10 alan Merinos sporun mavi melekleri final vizesini aldı.

liginin en güçlü ekibine sahip olan Merinos spor bayan voleybol takımı bu sezon başında yaptığı yeni transferler ve ara transferlerle takımı güçlendirerek 1. Lige çıkma hazırlıklarını tamamladı. Merinos Spor son çıktığı maçta da Adıyaman sporder takımı karşısında ağırlığını hissettirerek ezici bir üstünlükle maçı 3-0 tamamladı. Kendi evinde ağırladığı Adıyaman sporder voleybol takımı ile çıktığı maçın başından itibaren üstünlüğü ele geçirdi. Yeni transfer oyuncuların yanı sıra yedekleri ile diğer setleri alan Merinos spor maçı şampiyonluk sevinciyle tamamladı. Gurubunda şampiyon olan Merinos spor 9-10-11 Mart tarihlerinde Adana'da yapılacak olan yarı final maçlarına katılmayı hak kazandı. Adana'da yarı finali geçen takımların bir hafta sonra Mersin'de final maçları oynayacağını ifade eden Kulüp başkanı Ali Bağcı final oynayacak güçte olduklarını ve birinci lige çıkacak en güçlü adayın Merinos spor olduğunu söyledi.

Bu yıl birinci lige çıkmak için işlerini şansa bırakmadıklarını belirten Ali Bağcı, “ Üç sezondan beri gurubumuzda şampiyon oluyoruz ve finallerde takılıyorduk. Bu yıl yaptığımız transferlerle takım finallerde oynayacak en güçlü takım durumuna geldi. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bir aksilik yaşamazsak hedefimiz bu yıl birinci lige çıkmaktır. Bunun için aralıksız çalışıyoruz ve biz hazırız. Bu yıl işi şansa bırakmak istemiyoruz” diye konuştu.