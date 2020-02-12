Merinos Spor play offa günlük çift antrenmanla hazırlanıyor

Liginde B gurubunda mücadele eden Merinos Spor bayan voleybol takımı kendi sahasında oynadığı Kahraman Maraş Elbistan spor maçını 3-0 kazanarak play off için önemli bir avantaj elde etti. Bu hafta deplasmanda Ankara Astor sporla karşılaşacak olan Merinos spor üç puanla dönmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Üç yeni transferi ile göz dolduran mavi melekler günlük iki antrenman yaparak maçlara hazırlanıyorlar.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep Talat Özkarslı kapalı spor salonunda yapılan Merinos spor Kahramanmaraş Elbistan spor maçını 3-0'lık skorla kazanan Mavi Melekler Ankara yolcusu. Ligi ilk dört arasında tamamlayarak play offa katılmayı hedefleyen Merinos spor ara transfer dönemini üç oyuncuyla tamamlayarak yoluna devam ediyor. Ankara Astor spor maçına odaklanan Merinos spor günlük iki antrenman ile maça hazırlanırken hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Yeni transferleri Elena Becheva, Merve ve Meral ile güçlenen Merinos spor kalan dört maçı da kazanmak istiyor.

Merinos spor antrenörü Ali Bağcı, ligin güçlü ekiplerinden birisi olduklarına dikkat çekerek bundan sonraki tüm maçları almak üzere plan yaptıklarını söyledi. Bağcı, “Yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın ve kadromuzdaki tecrübeli oyuncularımızın da gayretleriyle kendi sahamızda oynadığımız son maç olan Kahramanmaraş Elbistan maçını zorlanmadan kazandık. Önümüzde iki deplasman iki de kendi sahamızda maçımız kaldı. Bu hafta Ankara Astor spor ile karşılaşacağız. Bu maçı ve bundan sonraki maçları kazanarak play offta yer almayı hedefliyoruz. Bunun için güçlü kadromuzla çift antrenman ile hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Kalan maçlarımızdaki rakiplerimiz kuvvetli ancak her maç bizim için derbi maçıdır. Türkiye Bayan Voleybol liginde Gaziantep'in adını altın harflerle yazdıracağız. Oyuncularıma güvenim sonsuzdur” diye konuştu.