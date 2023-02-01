Merinos Voleybol Takımı Ankara yolcusu

Liginde mücadele eden Merinos Bayan Voleybol takımı, ligin güçlü ekiplerinden Karayolları spor maçı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Oynadığı son dört maçı kazanan Merinos Bayan Voleybol Takımı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligin ikinci yarısında Amerikalı smaçör Janet ve orta oyuncu Kübra Koşmaz'ı transfer eden Merinos bayan voleybol takımı deplasmanda ve kendi sahasında oynadığı son dört maçı üst üste kazanarak dördüncü sıraya yerleşti. Ligin güçlü takımlarından Karayollarıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Merinosspor günlük çift antrenman ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar, ligde başarılı olmanın yanı sıra en önemli hedeflerinin Türk voleyboluna oyuncu yetiştirmek olduğunu belirterek, “ Merinos spor kulübü olarak taşıdığımız formanın önemini ve değeri biliyoruz. Bayan voleybol liginde Gaziantep'in adını tüm Türkiye'ye duyurmak , şehrimizin tanıtımına katkı sağlamak ve Türk voleyboluna oyuncu yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Çıktığımız bu yolda yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirerek ilerlemek istiyoruz. Ligdeki hedefimiz ise play-off”a katılmaktır. İkinci yarıda yaptığımız transferler ile son dört maçtan galip olarak ayrıldık. Karayolları spor maçı için hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sezonu puan kaybetmeden tamamlamak istiyoruz“ dedi.

Tesisleşme ve Gaziantep'e yeni spor tesisleri kazandırmak için imkanlar dahilinde çalışmalarımıza hız verdiklerini ifade eden Merinos Spor Kulüp Başkanı Ali Atalar, “ Önümüzdeki dönemlerde kulübümüze ait bir spor kompleksi inşaa etmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sporcu yetiştirebilmek için spor tesislerinin sayısının çoğalması gerektiğinin bilincindeyiz. Yetenekli kız çocuklarımızın hayatına dokunarak onlara voleybol sevgisini aşılamak, Merinos çatısı altında Türk voleyboluna oyuncular yetiştirmek birinci önceliğimizdir. 2. Lig mücadele eden takımımız, gençler, yıldızlar, midi ve mini takımlarımız önemli başarılara imza atmaktadır” diye konuştu.