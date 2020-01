Merinosspor TED Ankara Kolejlilersporu yendi

Ligi B gurubunda mücadele eden Merinosspor bayan voleybol takımı kendi sahasında oynadığı Ankara TED Kolejliler sporu yenmeyi başardı. Zorlu geçen maçın ilk setini kaybeden Merinos spor maçı 3-1 almayı başararak ligdeki galibiyetine bir yenisini ekledi.

Gaziantep Talat Özkarslı kapalı spor salonunda yapılan karşılaşmada Merinos spor yeni iki transferi ile sahaya çıktı. İlk setteki bazı şansızlıklar nedeniyle ilk seti veren Merinosspor, ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 ve son seti de 25-18 alarak sahadan galip ayrıldı. Lig başından beri oynadığı maçların 9.unda sahadan galip ayrılan Merinos spor lig sıralamasında 4. sıraya yerleşti. Play Off için mücadele eden Merinos spor bu yolda önemli bir engeli de aşmış oldu. Yeni transferleri smaçör Merve ve pasör Meral maçta göz doldurdu. Merinos spor antrenörü Ali Bağcı, ligde play off ve düşme hattını ilgilendiren bu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ligdeki düşme hattında mücadele eden ve yeni transferleriyle güçlü bir kadro oluşturan TED Ankara Kolejliler sporu kendi sahamızda yenerek üç puan almayı başardık. Çekişmeli geçen maçın ilk setini kaybetmemize rağmen ikinci sette toparlandık ve diğer setleri de alarak maçtan galip ayrıldık. Yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın ve kadromuzdaki tecrübeli oyuncularımızın da katkılarıyla önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Bu hafta sonu Mardin Büyükşehir Başak sporla karşılaşacağız. Deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz. Ara transfer dönemi kapanmadan hafta içerisinde bir yabancı oyuncu ile masaya oturmayı planlıyoruz. Bu transfer konusunda son aşamaya geldik. Yeni transferimizi de yaptıktan sonra play off konusunda en iddialı takımlardan birisi olacağız" diye konuştu.

Ali Bağcı yabancı oyuncu transferi konusunda son aşamada olduklarını ve bu hafta içerisinde imzaların atılacağını sözlerine ekledi.