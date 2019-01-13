Merinosspor transfer atağında

ligi 6. Grupta üç yıldan beri namağlup unvanla yoluna devam eden Merinosspor Bayan Voleybol Takımı birinci lige çıkmak için transfer atağına başladı. Takım yönetimi ilk etapta birinci ligde oynayan pasör Tülay Öner ve pasör çaprazı Burcu Bincan Evin'i transfer etti. Gaziantep'e gelen sporcular Merinosspor Kulübü Başkanı Ali Bağcı ile masaya oturarak kendilerini takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

ligi 6. Gurupta liderliğe oturan Merinosspor Sezon başında yaptığı transferlere yenilerini ekleyerek 1. Ligde mücadele eden Alaşehir Belediyespordan pasör Tülay Öner'i ve yine birinci ligde mücadele eden Salihli Belediyespordan Burcu Bircan Evin' i renklerine kattı. Önümüzdeki hafta içerisinde iki yeni transferin daha gerçekleşeceğini belirten Merinosspor K0ulüp Başkanı Ali Bağcı, birinci lige çıkmak için tüm alternatifleri değerlendirdiklerini söyledi. Hafta içerisinde birinci ligden ve daha önce Sultanlar liginde oynamış olan iki sporcu ile sözleşme imzalayacaklarına dikkat çeken Bağcı, “Sezon başında birçok sporcumuzu takımımıza kazandırdık. Gurubumuzda lideriz ancak bizim hedefimizi finallerde şampiyon olmak ve birinci lige çıkmaktır. Bunun için eksiklerimizi gördük ve yeni oyuncu arayışına girdik. Pasör Tülay Öner ve pasör çaprazı Burcu Bircan Evin'i transfer ettik, imza attık. Yine birinci ligde oynayan bir sporcu ile anlaştık, imza aşamasındayız. Ayrıca daha önce Sultanlar liginde oynamış bir sporcumuz ile de anlaştık. Kendisi de Gaziantep'e geliyor. Son yaptığımız transferle daha da güçlendik. Bu yıl 1'inci Lige çıkacağımıza inanıyorum. Bayan Voleybol Liginin en çok konuşulan takımı olmaya adayız“ diye konuştu.