Merinosspor Yaz okulu başlıyor

Her yıl yaz aylarında düzenli olarak açılan yaz okulu 3 Temmuz pazartesi itibariyle yaş guruplarına göre çalışmalarına başlıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yaz okulu müracaatlarını tamamlayan Merinosspor, yaklaşık 350 kız çocuğunu voleybola kazandırmak için kolları sıvadı. Yaş katagorilerine göre haftada bir veya iki gün eğitim alacak kız çocukları için kulüp antrenörleri son hazırlıklarını tamamladı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Merinosspor kulüp Başkanı Ali Atalar, "Merinosspor kulübü olarak on iki yıldan beri Türk voleyboluna hizmet vermekteyiz. Birinci önceliğimiz alt yapıdan oyuncu yetişmektir. Bunun için her yıl okullar kapandıktan sonra ücretsiz yaz okulu açmaktayız. Bu yıl yoğun bir ilginin olduğunu gözlemledik ve yaz okulunun kapasitesini artırdık. Ayrıca geçtiğimiz günlerde kulübümüz adına voleybol antrenörlerimiz Gaziantep'te okullarda taramalar yaparak voleybol standartlarına uygun 160 civarında ön eleme ile oyuncu tespit ettiler. Bunların dışında da yaz okulu için yaş guruplarına göre ön şart olmadan kayıtlarımızı tamamladık. Çalışma günleri ve saatleri konusunda proğramımızı belirledik ve 3 Temmuz pazartesi start veriyoruz. 350 kız öğrencinin katılımı ile yaz okulumuzda voleybolun yeni yıldızları yetiştirilecektir. Kulübümüz alt yapısında 12 ayrı takım halinde liglerde mücadele etmekteyiz. Ayrıca tamamen alt yapıdan yetişen çocuklarımızdan oluşan ikinci lig takımımız çalışmalarına aralıksız devam etmektedir" dedi.

Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Liginde mücadele eden A takımının transfer çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Ali Atalar, "Profesyonel Bayanlar 1. Liginde mücadele eden A takımımızın yeni sezon transfer çalışmaları tamamlanmak üzeredir. On iki oyuncu ile sözleşme imzaladık ve iki oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacağız. Kurduğumuz yeni takım kendi ligimizde en iddialı takımlardan birisidir. Hedefimiz Sultanlar ligine çıkarak Gaziantep'in adını Türkiye'ye duyurmak ve Avrupada Türkiye'yi temsil etmektir” diye konuştu.