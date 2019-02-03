Merinosspor'da yeni transferler farkı

ligi 6. Gurupta mücadele eden Merinosspor Bayan Voleybol takımı namağlup sürdürdüğü sezonda son maçında Elazığ Polis gücünü kendi evinde 3-0 mağlup etti.

Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda yapılan karşılaşmanın ilk setini 15-0, sayı üstünlüğünü yakalayarak seti 25-5 tamamladı yeni oyuncuların yanı sınıra yedekleriyle maçı 3-0 tamamladı.

liginin en güçlü ekibine sahip olan Merinosspor bayan voleybol takımı bu sezon başında yaptığı yeni transferlerle takımı güçlendiren Merinosspor son çıktığı maçta ağırlığını hissettirerek ezici bir üstünlükle maçı 3-0 tamamladı.

Kendi evinde ağırladığı Elazığ Polis Gücü Voleybol takımı ile çıktığı maçın ilk setinde 15-0 sayı üstünlüğünü yakalayarak seti 25-5 tamamladı. Yeni transfer oyuncuların yanı sıra yedekleri ile diğer setleri alan Merinosspor maçı 3-0 almayı bildi.

Bayan voleybol 2.liginin finallerdeki en büyük şampiyon adayı takımlardan olan Merinosspor Başkanı ve antrenörü Ali Bağcı, hedeflerinin namağlup unvanla gurupta şampiyon olmak olduğunu ifade ederek, “ Kulübümüz kurulduğundan beri alt yapıya odaklanan ve şampiyonluğa oynayan bir takım olmuştur. Alt yapıdan yetiştirdiği oyuncuların yanı sıra bu yıl sezon başında ve ara transfer döneminde önemli oyuncuları renklerimize bağladık. Finallerde birinci lige çıkması muhtemel en büyük aday Merinos spordur. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezon bir şansızlık sonucu şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bu yıl işi şansa bırakmak istemiyoruz. Kadromuzu buna göre kurduk. Tek bir hedefimiz var, şampiyon olmak. Bunun yanı sıra alt yapımızı güçlendirerek Türk voleyboluna sporcular kazandırmak kulübümüzün öncelikleri arasındadır” diye konuştu.