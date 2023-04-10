Merinosspor'dan çifte başarı

Yıldız kızlar takımı önümüzdeki günlerde Gaziantep'te yapılacak olan bölge şampiyonasında Gaziantep'i temsil ederken, genç kızlar takımı da Adana'da yapılacak olan grup maçlarında mücadele edecek.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin yaşandığı Gaziantep'te Merinosspor bayan voleyboluna destek vermeyi sürdürüyor. Deprem dolayısıyla birinci ligden hakları saklı kalmak şartıyla çekilen Merinosspor, alt yapısındaki çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Merinosspor mini, midi, küçükler, yıldızlar, gençler ve 2. Lig takımlarıyla başarılarını sürdürüyor.

Yıldızlar il birinciliği maçlarında 14 takımın iki grupta yarıştığı maçlar sonucunda Merinosspor Yıldız takımı mağlubiyet almadan il şampiyonu oldu. 14-16 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak olan grup maçlarına Merinosspor yanı sıra Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya il birincileri katılacak. Gruplarda birinci olan Takım Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Gençler kategorisinde yine Merinos Genç Takımı da iki grupta 10 takım arasında set vermeden il şampiyonu oldu. Merinosspor Gaziantep'i temsilen Adana'da yapılacak olan grup maçlarına katılacak. Adana, Hatay Kahramanmaraş ve Kilis il birincilerinin katılacağı maçlardan sonra kazanan takım Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

Merinosspor Başkanı Ali Atalar, kulübün en çok önem verdiği konunun alt yapı olduğuna dikkat çekerek, “Merinosspor kurulduğu günden beri hedefini altyapıya yatırım yapmak ve alt yapıdan oyuncu yetiştirerek Türk voleyboluna kazandırmak olarak belirlemiştir. Küçük ve genç takımımızın yanı sıra alt yapıda çeşitli kategorilerde 14 takımımız mücadele etmektedir. Lisanslı yaklaşık 200 sporcumuz altyapıdan yetişmektedir. Kız çocuklarımızın hayatına dokunmak, onları hayata ve spora kazandırmak en büyük hedefimizdir. Önümüzdeki sezon için yepyeni bir teknik kadro ve oyuncularla birinci ligde mücadelemize devam edeceğiz. Birinci ligde hedefimiz ise Sultanlar Lig'i olacaktır” dedi.