Merinosspor'un son transferi Pelin Beydüz ilk antrenmanına çıktı

ligi 6. Gurupta üç yıldan beri namağlup unvanla yola devam eden Merinos spor Bayan Voleybol takımı birinci lige çıkmak için transferlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde birinci ligden üç sporcu transfer yapan Merinosspor yine birinci ligde oynayan libero Pelin Beydüz'ü transfer etti.

liginin 6. Gurupta liderliğini sürdüren Merinos spor Sezon başında yaptığı transferlere yenilerini ekleyerek ara transfer sezonunu kapattı. Daha önce 1. Ligde mücadele eden Alaşehir Belediye spordan pasör Tülay Öner'i ve yine birinci ligde mücadele eden Salihli Belediye spordan Burcu Bircan Evin' i ve Buse Serbest renklerine katan Merinosspor libero Pelin Beydüz'ü de transfer etti.

Ara transfer sezonunu çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Kulüp başkanı Ali Bağcı, libero konusunda da uzun zamandan beri takip ettikleri Pelin Beydüz'ü de renklerine kattıkları söyledi. Kadrolarına 4 yeni ismi eklediklerini belirten Ali Bağcı, “ Merinos spor bayan Voleybol takımı olarak üç sezondan beri gurubumuzda namağlup şampiyon oluyoruz. Bu yılda olacağız. Ancak finallerde daha etkin olabilmek adına bu yıl takımımızı güçlendirerek birinci lige çıkmak için her türlü çalışmayı yapma kararı aldık. Bu karar doğrultusunda sezon başında bir çok yeni oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Bu arada yeni oyuncu arayışlarımızı sürdürdük. Ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek için arayışlara girdik. Birinci lig ve sultanlar liginden oyuncularla temasa geçtik ve kadromuza dört yeni oyuncu kazandırdık. Son olarak Libero Pelin Beydüz ile masaya oturduk ve renklerimize bağladık. Sezon sonunda finallerde rakiplerimizle eşit duruma geldik. İyi bir performans ile finallerde yüzümüzün akı ile çıkacağımıza inanıyorum. Birinci lig artık bizim için uzak değil" diye konuştu.