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Merinos'un Onursal Başkanı merhum Mehmet Erdemoğlu, mezarı başında anılacak

Merinos’un kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 12.

Merinos'un kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 12. yılında dualarla anılacak.


Erdemoğlu ailesinin büyüğü ve Merinos Onursal Başkanı, hayırsever Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 12. Yılında 16 Aralık 2015 Pazar günü saat 11:00'de mezarı başında gerçekleştirilecek programla anılacak. Aynı akşam doğum yeri olan Adıyaman İli Besni İlçesinde kendi adına yaptırdığı Mehmet Erdemoğlu Camisinde mevlit okunacak.


Mehmet Erdemoğlu


Gaziantep'te 1970'li yıllarda Erdemoğlu Holdingin temellerini atan Merhum Mehmet Erdemoğlu, sanayici kimliği yanı sıra yaptığı yardımlar ve hayır işleriyle biliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ödüllendirilen Merhum Mehmet Erdemoğlu, okullar, cami, öğrenci yurtları, sağlık ocağı, Mimarlık Mühendislik Fakültesi gibi birçok hayır işlerine imza atmıştı.


Adına kurulan vakıf kanalıyla halen yüzlerce öğrenciye öğrenim bursları verilmeye devam ediliyor.

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