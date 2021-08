Mesane tümöründen başarılı operasyonla kurtuldu

İdrarda kanama ve böbrek ağrısı şikayetiyle ANKA Hastanesi'ne başvuran 80 yaşındaki hasta gerçekleştirilen başarılı operasyonla mesane tümöründen kurtuldu.

Gaziantep'te yaşayan 80 yaşındaki İsmail Pişkin, idrarda kanama ve böbrek ağrısı şikayetiyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Pişkin'in mesanesinde 7x4 büyüklüğünde tümör saptandı. Pişkin'e uygulaması çok zor olan ve her hastanede yapılamayan Parsiyel Sistektomi uygulandı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, öncülüğünde gerçekleştirilen Parsiyel Sistektomi yöntemiyle tümörün tamamı çıkarıldı. Riskli bir operasyonla sağlığına kavuşan İsmail Pişkin hastaneden taburcu edildi. Ameliyat sonrası ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Pişkin, “Uzun zamandır dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Ağrılarımdan kurtulmak için birçok yere başvurdum, ancak hiçbir yerde derdime çare bulamadım. Son çare olarak Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne geldim. İyi ki de gelmişim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" dedi. İsmail Pişkin'in oğlu Ökkeş Pişkin de, babasının sağlığına kavuşmasını sağlayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik ile ANKA Hastanesi yönetici ve çalışanlarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Riskli ve zor olan operasyonu başarıyla gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, mesane kanserinde erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, “Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mesane kanseri en sık, idrarda ağrısız kanama ile kendini gösteriyor. Ancak bu kanama gözle görülmeyecek kadar küçük yani mikroskopik düzeyde olabiliyor. Nadiren idrar yaparken yanma gibi tanı konulamayan yakınmalar da mesane kanserine bağlı olabiliyor. Ancak bu şikayetler her zaman mesane kanseri belirtisi olmayabilir, enfeksiyon veya adet gibi nedenlerle de ortaya çıkabilecek bu şikayetlerde erken tanı ve tedavi için bir an önce bir doktora başvurmanızda fayda var” diye konuştu.