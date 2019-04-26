MESANTEP hayata geçiyor

Dr. Güner Dağlı, “Her zaman kendi ayakları üzerinde duran Gaziantep sanayisi ve sanayicisi, ‘medikal sektöründe de dünyada hak ettiği noktaya gelmelidir' düşüncesiyle yola çıktık” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) protokolünün, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 29 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek toplantıyla hayata geçeceğini söyledi. Medikal sanayi ürünlerinde ihracat potansiyelini daha da artırabilmek, bu potansiyeli doğru kullanabilmek ve teknolojik gelişmelerde söz sahibi olabilmek için tüketen değil, araştıran, çalışan, bilgi üreten, paylaşan ve bunu nihai ve katma değeri yüksek bir ürün haline getiren sektörler arası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, “Dünyada medikal sanayi alanında ileri teknoloji ürünlerin ihtiyaç duyduğu ham maddelere bölge olarak sahibiz. Bu potansiyeli ileri teknolojik ürünlere dönüştürebilecek altyapı merkezleri, güçlü işbirlikleri, yetişmiş insan kaynaklarını bir araya getirerek güçlü bir yapı oluşturabilmek için Gaziantep sanayicisinin var gücüyle bu oluşuma destek vereceği inancındayız. Geçen hafta, bu düşünceden hareketle, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin tüm paydaşlarıyla yerlileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolünü imzaladık. Protokol kapsamında Valimiz Davut Gül'ün de katılımlarıyla toplantı düzenleyerek bu birlikteliği sürdürülebilir bir bağ ile Türkiye AR-GE İnovasyon Ekosistemi içerisinde değerlendireceğiz” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, bu proje kapsamında, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 09.00 - 17.00 saatleri arasında düzenlenecek toplantıda, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve MESANTEP Programı Üniversite Danışmanı Prof. Dr. E. İlker Saygılı'nın, MESANTEP tanıtımını yapacağını kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı, toplantıya Prof. Dr. Melih Bulut, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Sayın, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Mete Çakmakçı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi/ Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğr. Gör. Dr. Emel Sokullu, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çetin, Araştırıcı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın ile kamu temsilcileri ve iş dünyası temsilcilerinin katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.