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Meşhur Antep karası üzümünün budaması başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yetişen meşhur Antep karası ve hatun parmağı üzüm ağaçlarının budamasına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen meşhur Antep karası ve hatun parmağı üzüm ağaçlarının budamasına başlandı.


Çiftçiler bin bir zahmetle budadıkları ağaçların çalılıklarını da yakacak olarak kullanıyor. Antep karası üzümleri özellikle Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.


30 yıldır üzüm işi ile uğraşan Ali Kaya, “Üzüm ağaçlarının budamasına başladık. Üzümümüzü genelde yurt dışı olarak Rusya'ya yurt içi ise Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bizim üzümüz 2 çeşittir biri Antep karası diğeri ise hatun parmağıdır. Hatun parmağı, sofralık olarak yiyoruz. Antep karası üzümü ise üzüm kurusu, pekmez, bastık yaparak ihraç ediyoruz. Benim yaklaşık 30 bin üzüm ağacım var ve 60 ton üzüm alıyorum. Ben tamamını ihraç ediyorum” dedi.

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