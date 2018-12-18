Meslek öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Kursta eğitim gören kadınları ziyaret eden İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin, kursiyerlerin başarılı çalışmalarına tanık oldu.

Kadınların ekonomik faaliyetlere bağlı üretime destek vermelerini sağlamak adına çok sayıda projeye hayat veren Şehitkamil Belediyesi, İŞKUR ile ortaklaşa gerçekleştirdiği projenin meyvelerini toplamaya başladı. Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde ikamet eden 811 kadın çeyiz ürünleri hazırlama, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, kadın giysileri dikme, saç bakımı ve yapımı ile animasyon kurslarında eğitim görüyor. Her eğitim günü için 25 TL yevmiye kazanan kadınlar, böylelikle aile ekonomilerine destek sağlayabiliyorlar.

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin, proje kapsamında Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci ile birlikte Seyrantepe Aile Merkezinde eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti. Kadınların ürettikleri ürünlerin heyecan verici olduğunu dile getiren İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Ekin, kadınları tebrik etti.

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırılması

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin, “Bugün Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın İŞKUR ile düzenlemiş olduğu bu anlamlı meslek edindirme kurslarını yerinde ziyaret ettik. Bu ziyarette kadın kursiyerlerimizin ne kadar anlamlı iş yaptıklarını yerinde görüp, heyecanlandık. Dolayısıyla kadınlarımızın evde oturacakları yerde, Şehitkamil Belediyemizin ve İŞKUR'un katkılarıyla böyle bir eğitime katılmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu memnuniyet verici çalışmaların, sosyal entegrasyonun ve ev ekonomisine olan katkının devamı noktasında kursiyerlerimizin de talebi olduğu biliyoruz. Bizim de bu projenin devam etmesi yönünde bir düşüncemiz var. Şehitkamil Belediyemizin de bu konuya duyarlılığını bildiğim için girmiş olduğumuz her projede başarı elde ettik. Herkesin huzurunda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. En azından unutulmaya yüz tutmuş bu mesleklerin canlandırılmasında tekrar görev ve rol almamız bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Biten kursların ileriki tarihlerde tekrar hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarımız olacaktır” dedi.

“Gerçekten çok başarılı çalışmalar gördük”

Kadınlara ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, “Bugün, İŞKUR ile ortaklaşa düzenlediğimiz yaklaşık 35 aile merkezimizde 811 hanım kursiyerimizin faydalandığı kurslarımızdan Seyrantepe Aile Merkezindeki kursiyerlerimizi ziyaret ettik. Burada gerçekten çok başarılı çalışmalar gördük. Bu konuda emek veren tüm hanım kardeşlerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak hanım kardeşimize hizmet vermek bizim için mutluluk verici. Desteklerinden dolayı İŞKUR Müdürlüğüne, İŞKUR İl Müdürümüz Sıraç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın hem iş bulma hem de meslek edinme ve kabiliyetlerini geliştirme konusundaki bu projelere Şehitkamil Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Burada çok şey öğreniyoruz”

Seyrantepe Aile Merkezinde açılan giyim kursundan yararlanan kursiyer Filiz Konar, “Buraya gelmemiz bizim açımızdan çok iyi oluyor. Burada çok şey öğreniyoruz. Çocuklarımız için ve kendimiz için etek, pantolon, gömlek, kazak benzeri elbiseler dikiyoruz. Hocamızın güler yüzü, anlayışı, sabrı bizleri inanılmaz motive ediyor. Buraya isteyerek, severek geliyoruz. Evde oturmaktansa buraya gelerek yeni bilgiler öğreniyoruz. Burada hem eğitim alıyoruz hem de günlük yevmiye ile aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bunun dışında yaptığımız ürünleri de satarak ayrıca gelir elde ediyoruz. Buradan aldığımız eğitimlerle ileride meslek sahibi de olabiliyoruz. Bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.