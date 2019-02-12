Mesleki eğitimde işbirliği protokolü

Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi ile İŞKUR arasında "İşbaşı Eğitim Programı" alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi Danışma Kurulu Üyesi Ferhan Sağım, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ve OSB Müdürü M. Özer Özcan ile okul yöneticileri katıldı.

"Öğrenciler iş tecrübesi kazanacak"

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, işbaşı eğitim programlarının önemine dikkat çekerek, "Bu protokolle öğrencilerimizin iş tecrübesi kazanmasını sağlıyoruz" dedi. Ekin, "Kuruma kayıtlı işsizlerin ve öğrencilerin yararlandığı işbaşı eğitim programları kursiyerlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Katılımcıların mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır" şeklinde konuştu.

"Mesleki eğitimi çok önemsiyoruz"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Topçuoğlu da, mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Topçuoğlu, "Mesleki eğitimi çok önemsiyoruz. Türkiye'de işsizlik var ama nitelikli iş gücü arzında da sıkıntı var. İmzaladığımız bu protokolle iş dünyasının kalifiye eleman sorununun çözümüne katkı sağlayacağız. Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan öğrencilerimiz okullarında gördükleri teorik ve pratik eğitimin yanında fabrikalarımızda iş başında da eğitim alarak, mezun olduktan sonra çalışma hayatına en donanımlı bir şekilde başlayacaklardır" diye konuştu.

Protokol imza töreninin ardından İŞKUR, Milli Eğitim ve OSB yöneticileri Özel Gaziantep OSB Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesinin uygulama atölyelerinde incelemelerde bulundu ve öğrencilerle sohbet etti.