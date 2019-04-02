Mesleki Ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi GSO'da değerlendirildi

AB Proje İzleme Ekibinden Donata Macelli, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar ve beraberindeki heyet Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret etti.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve yeni işbirliklerinin değerlendirildiği ziyarette, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bölgenin sanayi altyapısı ve Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

GSO olarak mesleki eğitim konusunda önemli adımlar attıklarını dile getiren Ünverdi, şu ana kadar GSO-Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) Türk ve Suriyeli olmak üzere 4500 kişiye mesleki eğitim verdiklerini, Gaziantep Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın birlikte kurduğu Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni de bu sürece entegre edeceklerini kaydetti.

Adnan Ünverdi, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalara destek vermeye ve Gaziantep'e katkıda bulunacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

AB Proje İzleme Ekibinden Donata Macelli de Gaziantep'in çok önemli bir şehir olduğunu ve proje kapsamında meslek kuruluşları, işletme ve okul ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye´de geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği ve KFW iş birliğinde, Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin hayata geçirdiğini ifade eden Macelli, bu kapsamda projenin Gaziantep'te 7 okul yürütüldüğünü sözlerine ekledi.