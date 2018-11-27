Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Özkan Özaltun, Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü'nün daveti ile katıldığı programda diyabet ve diyabetle mücadelede beslenmenin önemine dikkat çekti.

Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü'nün rutin olarak düzenlediği toplantılarının bu ay ki konuğu Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Tuğba Özkan Özaltun oldu. Diyetisyen Tuğba Özkan Özaltun konuşmacı olarak davet edildiği toplantıda, diyabet ile insülin direncinin ne olduğu ve hastalıkta beslenme yollarını anlattı.

"Dengeli beslenme diyabetle mücadelede önemli role sahip"

Tip 2 diyabetin tüm dünyada hızla yaygınlaşan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Diyetisyen Özaltun, "Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda beslenme ve yaşam tarzındaki değişimle birlikte özellikle Tip 2 diyabet artmaktadır. Özellikle son yıllarda gençlerde ve çocuklarda Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalığı çok fazla görülmektedir. Tıbbi tedavinin yanı sıra hareketli yaşam, dengeli ve düzenli beslenme diyabetle mücadelede çok önemli role sahiptir. Yaşam kalitesini ve organların işlevlerini bozan bu hastalıkla mücadelede öncelikle doğru beslenmek gerekiyor. Bu noktada da Diyetisyene danışmak hastanın bu konuda sıkıntı yaşamasını engelleyecektir. Her hastanın beslenmesi farklı olmalı. Biz, diyabet hastalarına onun yaşam tarzı, boyu, kilosu, tedavide kullandığı ilaç ve insülin tipi ve miktarı, günlük fiziksel aktivitesine bakarak özel bir diyet programı çıkarıyoruz" dedi.

"Metabolik cerrahi diyabet tedavisinde etkili bir yöntem"

Diyabet tedavisinde Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde uygulanan metabolik cerrahi yöntemi ile birçok hastanın diyabetten kurtulduğunun altını çizen Özaltun, ameliyat ve ameliyat sonrası yaşananlarla ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

Anlatılanları dikkatle dinleyen kulüp üyeleri, diyabet ve diyabet tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemle ilgili merak ettiklerini Özel Gaziantep Anka Hastanesi Diyetisyeni Özaltun'a sordu.

Program sonunda Gaziantep Şahinbey Lions Kulübü Başkanı Dilber Apa, Özaltun'na katılımından dolayı teşekkür etti. Apa, kulüp toplantılarına mesleklerinde uzmanlaşmış kişileri konuşmacı olarak davet ederek, üyelerini bilgilendirmeye devam edeceklerini de söyledi.