Metaverse tüm sektörleri etkileyecek

Koçak, Metaverse evrenlerinin İnternet, Web 3.0, XR (VR, AR, MR), Yapay zeka unsurlarından oluştuğunu belirtti.

Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) İzleme ve Değerlendirme Başkanı Mustafa Yıldız, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, davetli konuklar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Metaverse günümüzün gerçeği

Programın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Metaverse'nin günümüzün bir gerçeği olduğunu belirtti. Demir, “Metaverse, sanal dünyalarda öğrencilerin ve öğretmenlerin gerçek zamanlı olarak etkileşime girebildiği, deneyimsel öğrenme fırsatları sunan eğitim ortamları oluşturur . Öğrenciler, dünya çapında diğer öğrencilerle ve uzmanlarla işbirliği yaparak gerçek hayatta kullanabilecekleri becerileri geliştirebilirler. Metaverse ve yapay zeka sayesinde, dünya çapında daha fazla öğrenciye yüksek kaliteli eğitim imkanları sunulabilir. Bu, coğrafi konum, ekonomik durum ve fiziksel engellere bakılmaksızın herkesin eşit fırsatlara sahip olmasına yardımcı olur” dedi.

Metaverse sayesinde üniversiteler

Metaverse ve yapay zekanın üniversitelerin geleceği üzerinde de önemli bir etkiye sahip olacağını savunan Demir, “İşte bu teknolojilerin üniversite eğitiminde ne tür değişikliklere yol açabileceğine dair bazı öngörüler: Metaverse sayesinde üniversiteler, dünya çapında öğrencilere erişebilecekleri sanal kampüsler oluşturabilirler. Bu, fiziksel sınırların ötesinde, düşük maliyetlerle eğitim fırsatları sunarak daha fazla öğrenciye ulaşılmasını sağlar.

Metaverse ve yapay zeka ile üniversiteler, uzaktan eğitim programlarını daha etkili ve etkileşimli hale getirebilirler. Bu, öğrencilere daha esnek öğrenme seçenekleri sunarak, eğitime erişimin artırılmasına katkıda bulunur. Metaverse, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin dünya çapında işbirliği yapabileceği ortamlar oluşturur. Bu, farklı ülkeler ve disiplinler arasında bilgi paylaşımını ve yenilikçi projelerin geliştirilmesini teşvik eder. Yapay zekâ, üniversitelerde gerçekleştirilen araştırmaların daha etkili ve verimli hale gelmesine yardımcı olabilir. Yapay zekânın çok tehlikeli boyutlar da içerdiğini ifade etmek mümkün. Doğru kullanım için bu teknolojiye ülke olarak ciddi anlamda sahip olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Birçok yeni iş kolu ortaya çıktı

Metaverse kavramının, 2001 yılının ekim ayında Mark Zuckerberg tarafından dünyaya açıklandığını belirten Koçak, 2030 yılı tahminlerine göre Metaverse kullanıcı sayısının 5 milyar, ekonomik büyüklüğünün ise 13 trilyon dolara ulaşacağını ifade etti. Metaverse evrenlerini oluşturan; internet, web 3.0,r (vr, ar, mr), yapay zeka teknolojileri hakkında önemli bilgiler paylaşan Koçak; eğitim, sosyal, eğlence, turizm, spor, iş dünyası, sanayi, finans ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda Metaverse kullanımıyla ilgili örnekler aktardı. Metaverse ile birlikte iş hayatının sınırlarının kalkacağını dile getiren Taşkın Koçak, insanların evinden mağaza veya fabrika gibi alanlarda çalışabileceğini, birçok yeni iş kolunun ortaya çıkacağını sözlerine ekledi. Bugün bile Metaverse kullanıcı sayısının 500 milyon olduğunu söyleyen Koçak, 2030 yılının yıkıcı teknolojilerin geleceği yıl olacağını ifade etti.

“Eğitim ve sağlık sektörleri Metaverse ile yeniden şekillenecek”

Taşkın Koçak Metaverse evreninde, öğrencilerin oturdukları yerden dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alabileceklerini ifade etti. Oyunlaştırılmış ve hologram üzerinden eğitim sistemi ile yeni jenerasyona yönelik “Metaverse Kampüs” ortamının oluşturulma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Sağlık sisteminde de Metaverse evreninde uygulanacak uzaktan ameliyat sistemleri ile uzman hekimlerin bulundukları konumdan dünyanın her yerine hizmet edebileceklerini vurguladı.

Metaverse ve din

Metaverse ve Din kavramına da değinen Taşkın Koçak, İslamiyet'in dünyaya tanıtımı konusunda Metaverse evreninin olumlu olabileceğini belirtti. Koçak, “Metaverse, farklı ülkelerden din alimlerinin bir araya gelerek genel meseleleri tartışabildiği bir ortam sunabilir” şeklinde konuştu.

Din adamı eğitiminde de Metaverse'den faydalanabileceğini vurgulayan Koçak, gelişen teknolojiler sayesinde sanal ortamda kutsal yerlerin gerçekliğe yakın gösterilebilmesiyle dini eğitim ve anlatımda daha etkili olunabileceğini ifade etti. Koçak, Metaverse'de oyun, eğlence, turizm, inşaat, sosyal medya, spor ve diğer tüm sektörlerin de yer aldığını ifade etti. Metaverse evreninde tek geçerli para biriminin kripto olacağını belirtti. Koçak, son olarak 2030 yılına gelindiğinde Metaverse evrenine tamamen geçilmiş olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Program, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir tarafından Taşkın Koçak'a teşekkür belgesi ve hediyesinin takdim edilmesiyle sona erdi.