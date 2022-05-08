İhlas Haber Ajansı

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Meydanda unutulan çanta bomba paniğine neden oldu

Gaziantep kent meydanında unutulan el çantası, bomba paniğine neden oldu.

Bomba imha ekipleri tarafından patlatılan valizden kıyafet çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı otobüs duraklarının 50 metre ilerisinde unutulan çanta hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Meydan önünden geçen yolları kısa bir süre araç trafiğine kapatan ekipler, çevredeki yayaları da uyararak çantaya yaklaşmasını önledi.


Olay yerine çağrılan özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizden kıyafet çıktı.


Ekipler, kıyafetlerin ve çantanın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

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