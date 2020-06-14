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Mezarlıkta alacak verecek kovalamacası ölümle bitti

Gaziantep’te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 grup arasında yaşanan kovalamaca mezarlıkta bitti.

Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 grup arasında yaşanan kovalamaca mezarlıkta bitti. Mezarlıkta vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek yüzünde husumet bulunan iki grup Aydınlar Mahallesi'nde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çıkınca iki grup arasında kovalamaca yaşandı. Asri Mezarlık içerisinde bulunan 11 nolu cadde üzerinde devam eden kovalamaca ile iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada Aydın K. (32) vurularak olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir diğer kişi ise yaralandı.


Aydın K.'nın cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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