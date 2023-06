Mezarlıkta oynarken üzerine hayrat taşı düştü

Şanlıurfa'da mezarlıkta oyun oynayan 11 yaşındaki Yahya Can Atsız, üzerine düşen hayrat taşı nedeniyle ağır yaralandı. Doktorların ayağının kesilmesi gerektiğini söyleyen 11 yaşındaki çocuk, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından yeniden yürümeye başladı. 1 yıl aranın ardından ilk kez yürüyen çocuğa hastane tarafından bisiklet hediye edildi.

Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesinde bulunan mezarlıkta oyun oynadığı esnada üzerine hayrat taşı düşen Yahya Can Atsız'ın sol bacağı ciddi yara aldı. Acil şekilde Şanlıurfa'da ameliyata alındı. Oğullarının ameliyat sonrası ayağının kesilmesi gerektiğini öğrenen Atsız ailesi büyük şok yaşadı. Ayağın kesilmesini reddederek doktor arayışına giren baba Fırat Atsız, 11 yaşındaki oğlu için son umut olarak Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu. Alanında uzman doktorların yoğun çalışması ve tıbbi operasyonları sonucu 11 yaşındaki çocuğun ayağı kesilmekten kurtarıldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalkan Yahya Atsız, bir yıl sonra ilk kez yeniden yürümeye başladı. Ayağa kalkmayı başaran Yahya Can Atsız'a Medical Point Gaziantep Hastanesi yönetimi tarafından hayallerindeki bisiklet hediye edildi.

“Ayağının kesilmesi gerektiğini söylediler, reddettim”

Ameliyat sonrası oğlu Yahya Can'ın ayağının kesilmesini reddederek alanında uzman bir doktor arayışına girerek çözümü Gaziantep'e gelmekte bulduğunu beliren Fırat Atsız “Oğlum 1 yıl önce mezarlıkta çocuklarla oyun oynarken çeşmenin hayrat taşı üstüne düşerek oğlumun ciddi bir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu gördüm. Oğlumu hastaneye götürdüğümde acilen ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra durumu iyiyken bir anda tekrar sorun yaşadı. Ayağının kesilmesi gerektiğini söylediler. Şanlıurfa'daki hocamız da mutlaka ayağı kesilmesi gerekiyor dedi ben ise kesilmesine izin vermedim, reddettim ondan sonra araştırdım ve Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde iyi doktorların olduğunu öğrendim. Çocuğumun ayağına çözümü orada bulabileceklerimi söylediler. Biz umutsuz bir şekilde oraya gittik ama gerçekten çözüm bulundu” ifadelerini kullandı.

“Oğlum eski haline dönmeye başladı”

Tedavi ettirdiği hastanenin doktorlarına teşekkür ederek çocuğunun eski günlerine geri döndüğünü aktaran baba Atsız, “Değerli hocalarıma teşekkür ederim. Onlar tarafından çocuğumun iyileştirildiğini ve çok ilgilendiklerini gördüm. Böyle olacağını gerçekten bilmiyorduk. Hepsinden Allah razı olsun. Eskisi gibi yürüyecek ilerlemeler var. Değerli hocalarımız bisiklet hediye ettiler. İlk adımlar orada atıldı ve çok sevindik. Çocuğumun durumu şu an gayet iyi. Eski haline dönmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

“Güler yüzlü bir şekilde çocuğumuzu hastanemizden taburcu ettik”

Yahya Can Atsız'a uyguladığı tedaviyle ayağındaki dolaşım sorununu çözerek süreçte önemli bir ilerleme kat ettiklerini anlatan Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hikmet İyem, “Yahya Can, 1 yıl önce Şanlıurfa'dan 112 ile hastanemize sevk edildi. Hastamız su içerken mezarlık çevresinde büyük bir mermer taşının üstüne düşmesi sonucunda ayağı ciddi şekilde yaralanmıştı. Hastayı kabul ettik ve ilk yaptığım muayenede ayağında bir dolaşım sorunu vardı. O gece 2 sıralarında acil olarak ameliyata aldım. Öncelikle bacağındaki dolaşım problemini çözdüm. Anjiyografi yaptık ve sonrasında dolaşımın sağlandığını gördüm. Daha sonra ortopedi doktorumuzla birlikte tekrar değerlendirdik. Kemik kırıkları vardı bunun için de ortopedi, bir ameliyat yapması gerektiğini söyledi ve ameliyat için programa alındı ve hasta, dolaşım problemi çözüldükten sonra ortopedi doktoruna devredildi. Yaklaşık olarak hastanın ilk müdahale ve ameliyat süreci 1 ay kadar sürdü. Hastanede 1 aydan uzun bir süre kaldı. İlk geldiğinde oldukça solgundu sonuçta parçalanmış bir bacak var, ağrıdan kıvranan bir durum vardı ama her geçen gün, güler yüzlü bir şekilde çocuğumuzu buradan taburcu etmiştik” dedi.

“Ortak çalışma sonucu kesilme tehlikesi olan bir bacak kurtuldu”

Yahya Can Atsız'ın tedavi sürecinde ayak kemiğiyle ilgilendiğini ve zorlu tedavi sürecini olumlu şekilde atlatmasını sağladıklarını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, “Hastamızın bacağında çoklu kırık, damarda yaralanma, dokuda ciddi ezilmeler ve doku kaybı vardı. Hastanın kemik kısmı bizim işimizdi kırıklarını tedavi ettim ama damarla ilgili ciddi sorunları vardı. Kalp Damar Cerrahisi Ekibi, Hikmet hocamız orayı çok güzel bir şekilde onardıktan sonra bizde kırık kısmın tedavisini yaptık. Bu kırıklar çok parçalı (segmenter) dediğimiz zor olan kırıklardı. Tedavi bizim tarafımızdan biraz uzadı ve o yumuşak doku yaralanması için Plastik Cerrahi devreye girdi ve iyileşme süreci tamamen normale döndü. Dolaşım düzeltildiği için kesilme tehlikesi olan bir bacak kurtuldu dolayısıyla biz de bu duruma çok sevindik” sözlerine yer verdi.

“Takım çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik”

Hastanın hayati risklerinin ortadan kalkması için gerekli tedavileri yerinde uygulayarak takım çalışmasıyla bu sorunun ortadan kaldırıldığını aktaran Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, “Bacaklarında ciddi ezilme yaralanması vardı. Ezilme yaralanmalarında ciddi kas hasarı, kas yıkımı sonucunda böbrek fonksiyonlarında bozulma ve yaygın enfeksiyon sebebiyle hayati riskleri olan bir yaralanması vardı. Tabi öncelikli olarak amacımız hastamızın hayati risklerinin mümkün olduğunca minimuma indirmek ve hayati mücadelesini kazanmasını sağlamaktı. Daha sonrasında hastamızın bacağını kurtarma mücadelesine girdik ve ortopedi ekibi, plastik cerrahisi ve kalp ve damar cerrahisinin takım çalışmasıyla başarılı bir sonuç elde ettik” şeklinde konuştu.

“Hastanın ayağını kaybetme riski de mevcuttu”

Yahya Can'ın tedaviler sonucu yürümesinde ve bisiklet kullanmasında engel olmadığını söyleyen Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Ufuk Küçük, “Hastamız geldiğinde ayağının ampütasyon riski vardı. Ayağının dolaşımı ve kas iskelet sisteminin stabilizasyonu sağlandıktan sonra doku kayıpları için bizde müdahale ettik. Lokal flep ve deri greftleriyle hastanın ayak dokularını kapatıp normal fonksiyonel hale gelmesini sağladık. Hastamızın yürümesinde, merdiven inip çıkmasında her hangi bir teşkil edecek durum kalmadı. İlk bisikletini almış ve kullanmaya başlamış güle güle kullanmasını diliyorum. Hasta ilk geldiği haliyle kalsaydı ayağını kaybetme riski de mevcuttu. Yapılan tedaviler sonrasında başarılı bir şekilde hasta sağlığına kavuştu” dedi.

Hastanede doktorların ortak çalışması sonucu Yahya Can'ın ayağını kesilmeden kurtardıklarını ve en büyük isteği olan bisiklet sürme hayalini gerçekleştirmek için hastane yönetimi olarak harekete geçtiklerini vurgulayan Medical Point Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, “11 yaşındaki Yahya Can adlı çocuğumuz bacağının üzerine ağır bir cisim düşmesi sonucu hastanemize getirilmişti. Çok ciddi bir yaralanması söz konusuydu. Hastanede çalışan çok kıymetli hekimlerimiz ortopedi, kalp ve damar cerrahisi ve plastik cerrahinin güzide hekimleri çocuğumuzun bacağını kesilmekten kurtardılar. Çok ciddi ameliyatlar geçirdi, bu ameliyatlar sonucunda da tekrar yürümeye başladı. Çocuğumuzun en büyük isteği, bacağı düzeldikten sonra bisiklete binebilmekti. Bizde Medical Point Gaziantep Hastanesi yönetimi olarak çocuğumuzun bu isteğini yerine getirdik ve ona bir bisiklet hediye ettik. Hem çocuğumuzun bacağının kesilmeden kurtarılması ve normal yaşamına dönmesi bizi çok mutlu etti. Tüm hekimlerimizi candan, yürekten kutluyorum” diye konuştu.