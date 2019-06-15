Mezuniyet coşkusu MFÖ konseriyle sona erdi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 5'inci mezuniyet töreninde 2000 öğrenci kep fırlatarak mezun olmanın sevincini Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) konseriyle yaşadı.

HKÜ'de düzenlenen HKÜ V. Mezuniyet Töreni ile birlikte öğrenciler ve aileleri mezuniyet coşkusunu doyasıya kutladı. Mezuniyet Törenin bitiminden sonra HKÜ Gösteri ve Sanat merkezinde başlayan MFÖ konserinde ünlü sanatçılar, binlerce öğrenci ve ailesine en güzel şarkılarıyla seslendi.

Gün boyu devam eden mezuniyet coşkusunun ardından doyasıya eğlenceye devam eden HKÜ öğrencileri, MFÖ eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Yoğun alkış ve heyecan içerisinde sahneye çıkan MFÖ konsere katılanlar tarafından büyük bir beğeni ile dinlendi. Özellikle sahne performansı açısından çok beğenilen MFÖ, HKÜ konserinde dinleyicilere güzel dakikalar yaşattı.

MFÖ keyifli saatler yaşattı

Konser alanındaki kalabalık MFÖ'nün, şarkılarıyla keyifli saatler geçirdi. Coşkulu kalabalık MFÖ'nün, sahneye çıktığı ilk andan itibaren, sevgi gösterisinde bulundu. Duygulu şarkıların yanı sıra hareketli ve eğlenceli şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturan MFÖ, birbirinden güzel parçalarını HKÜ için seslendirdi.

Konserin ilerleyen saatlerinde HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen Gaziantep'e gelerek HKÜ'de konser veren MFÖ'ye plaket takdim ederek teşekkür etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde birçok şarkısını HKÜ öğrencilerince birlikte söyleyerek konsere katılanlara doyasıya eğlenme fırsatı sunan MFÖ, kendisini dinleyen binlerce kişinin sevgi gösterileri ve yoğun alkışları arasında konserini bitirdi.