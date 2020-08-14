MHP Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatında kongre heyecanı 15 Ağustos'ta başlıyor. 15-23 Ağustos tarihleri arasında ilçe kongreleri tamamlanacak.

Gaziantep İlçe Kongrelerinde belirlenen adayların, Genel Merkez, İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları arasında yaptığı değerlendirmeler neticesinde, ortak kararla belirlendiği öğrenildi.

15 Ağustos Cumartesi günü divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın yapacağı MHP Oğuzeli İlçe Kongresinde mevcut başkan Muharrem Özsert aday. 15 Ağustos'ta Mevcut Başkan Davut Karabacak'ın aday olduğu MHP Nizip İlçe Kongresine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın Divan Bakanlığı yapacağı öğrenildi. Gaziantep'in en büyük ilçelerinden Şehitkamil'de ise mevcut başkan Aziz Yücel, İl Başkanlığı'na adaylığı dolayısıyla görevi bırakıyor. Şehitkamil Meclis Üyesi olan Avukat Akın Erol Kınacılar ortak kararla tek liste ile aday olacağı resmen açıklandı. 22 Ağustos'ta yapılacak olan MHP Şehitkamil İlçe Kongresine, Gaziantep Milletvekili A. Muhittin Taşdoğan Divan Başkanlığı yapacak.

MHP Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz resmen açıklama yapmamasına rağmen İl Başkanlığı'na adaylığı nedeniyle görevi bırakacağı ve yerine Şahinbey Belediye Meclis Üyesi, Makina Mühendisi İlker Kızıklı'nın aday olacağı öğrenildi. Divan Başkanlığını Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın yapacağı, Şahinbey İlçe Kongresi 23 Ağustos tarihinde delegelerin katılımıyla gerçekleşecek.

17 Ağustos Araban, Yavuzeli, 19 Ağustos Karkamış, 21 Ağustos Nurdağı, 22 Ağustos Şehitkamil, 23 Ağustos'ta ise Şahinbey İlçe kongresi yapılacak.

Eylül ayı içerisinde yapılması beklenen Gaziantep MHP İl kongresinde ise İl Başkanlığına mevcut Başkan Muzaffer Çelik, Aziz Yücel ve Cahit Çıkmaz'ın adı geçiyor.