MHP Gaziantep'te milletvekili adaylarını tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi Gaziantep'teki milletvekili adaylarını tanıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım programına MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, İl ve İlçe Yöneticileri, Ülkü Ocakları İl ve İlçe teşkilatları, Oğuzeli Belediye Başkanı, adaylar ve partililer katıldı. MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, 14 Mayıs seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına şehrimizi temsil edecek, hepsi birbirinden kıymetli 14 milletvekili adaylarımızı zafere taşıyabilmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

MHP Gaziantep Milletvekili ve 28. Dönem 1. Sıradan Milletvekili adayı olan Sermet Atay ise, Milletvekili sıralamasının önemli olmadığını belirterek herkes birinci sıradaymış gibi çalışacağını söyledi. Atay, en az 4 vekil çıkartmak için sıkılmadık el bırakmayacaklarını ifade etti.