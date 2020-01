MHP Milletvekili 5 kanun teklifi, 29 soru önergesi verdi

Taşdoğan, şu ana kadar 5 kanun teklifi ve 29 soru önergesi verdiğini kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Muhittin Taşdoğan, vekil seçildiği 24 Haziran 2018 tarihinden itibaren yaptığı çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yaptı. Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Taşdoğan, özellikle 2018 yılının sonlarında ve 2019 yılı içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Taşdoğan, göreve başladığı tarihten şu ana kadar 5 kanun teklifi verdiğini, 6 kanun teklifine imza verdiğini, çeşitli konularda 29 soru önergesi verdiğini, ilk imza sahibi olduğu 6 araştırma önergesinde bulunup 55 araştırma önergesine de imza verdiğini açıkladı. Taşdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda 53 konuşma yaptığını da aktardı.

Kanun teklifi ve soru önergeleri

Taşdoğan, yaptığı basın toplantısında kanun teklifi ile gündeme taşıdığı konulardan bahsederek, “Kimlik bildirme kanununda değişiklik yapılması hakkında, Antepfıstığı üreticilerine ürün prim desteği verilmesi hakkında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununda değişiklik yapılması hakkında, 3065 sayılı katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında ve 5682 sayılı pasaport kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinde bulunduk” dedi.

TBMM'de soru önergeleri ile dile getirdikleri hususlardan da bahseden MHP Milletvekili Taşdoğan şöyle devam etti:

“Vergi müfettiş yardımcılarının meslekten çıkarılmasına, Gaziantep Havaalanı'na gerçekleşen uçuşlara, Gaziantep-Nizip yol yapımı çalışmalarına, Gaziantep-Nurdağı bölünmüş yol yapımı çalışmasına, Gaziantep-Nusaybin demir yolu yük taşımacılığına, Gaziantep-Oğuzeli kara yolu yapım çalışmasına, Gaziantep-Adana hızlı tren projesi ve Gaziantep Garına ilişkin, yerel basının kağıt, kalıp ve boya temini açısından desteklenmesine ve Basın İlan Kurumu tarafından alınacak tedbirlere ilişkin, icra ilanlarının yerel gazetelere verilmesine ilişkin, Gaziantep İslahiye'de uzun süren köprülü kavşak inşaatının sebep olduğu mağduriyete ilişkin, evi aynı zamanda muhtarlık binası olarak kullanılan muhtarların evlerine Türk bayrağı çekilmesine ilişkin, Osmaniye Hasanbeyli ve diğer bölgelerde Ziraat Bankası'nın ofis ve şube ihtiyacına ilişkin, Muş ilinde kış sporları, kış turizmi, turistik faaliyetlerin canlandırılması ve ilin tanıtımı için çalışma yapılmasına ilişkin, Antep fıstığının tarımsal destekleme programlarının dışında tutulmasının nedenine ve sektördeki kayıt dışılık sorununa ilişkin, Muş ovasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik çalışmalara ilişkin, Nemrut Dağı'na ulaşımı kolaylaştırmak üzere teleferik yapımı önerisine ilişkin, Adıyaman şehir merkezinde bulunan devlet hastanesinin yanına atılan çöplere ve atık depolama ve işleme tesisi kurulması önerisine ilişkin, Adıyaman'daki Vadiyaman projesinin başlama tarihine ilişkin, Adıyaman ilinde bakanlık bünyesinde yürütülen turizm projelerine ilişkin, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Halep Arığı'nın restorasyonuna ilişkin, Adıyaman'ın kenevir ekimlerine müsaade edilen iller arasına alınması önerisine ve bu ile yönelik tarım projelerine ilişkin, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Halep Arığı'nın yeniden canlandırılması ve Halep Arığı su yolu üzerinde bulunan köylere tarımsal sulama amaçlı su dağıtımı yapılması önerisine ilişkin, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı bazı köylerin sulama imkanlarından yararlanamamasına ve bölgeye yönelik kuraklıkla mücadele eylem planına ilişkin, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerin ertelenme nedenine ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin, Kilis'te vergi beyannamesi verme süresinin mücbir sebep hali nedeniyle vergi ödemeleri için belirlenen tarihe kadar uzatılması önerisine ilişkin, pirina ve karasu gibi zeytin yan ürünleri üretiminin sebep olduğu çevresel kirliliğe ilişkin, 31 Temmuz 2012 tarihinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerini belirlemek için SGK ile TMMOB arasında imzalanan protokolün tekrar yürürlüğe konulması önerisine ilişkin, son beş yılda intihar sonucu yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının mesleki dağılımına ve intihar olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin soru önergeleri vererek bu sorunların çözüme kavuşturulması için çaba gösterdik."

Araştırma önergeleri

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan araştırma önergeleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Taşdoğan, "Muş ilinde yaşanan sosyoekonomik sorunların nedenlerinin tespit edilerek bunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, DMD hastalarının yaşadıkları sorunların incelenerek bu sorunların çözümü için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, başta Gaziantep'te faaliyet gösterenler olmak üzere yerel basının sorunlarının incelenerek sorunlara karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge, 26 milletvekilinin imzasıyla Gaziantep'teki her türlü ulaşım sorununun incelenerek tespit edilen sorunların çözümü için izlenecek yolların belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ve 21 milletvekilinin imzasıyla başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının intihar vakaları ile ilgili sebeplerin araştırılması amacıyla bir meclis araştırması açılmasına ilişkin araştırma önergesi verilmesine ilişkin çalışmalar yaptık” ifadelerine yer verdi.

Taşdoğan, Genel Kurul'da pek çok konuda konuşma yaptı

Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalara da değinen MHP Milletvekili Taşdoğan, “Kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi sözleşmeli öğretmenlere de başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi hususunu dile getirdik. Kamuda görev yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin sıkıntılarını dile getirdik. Maarif müfettişlerinin görev tanımlarının yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi hususunu dile getirdik. Meslek liselerimizin sağlık bölümlerinden mezun olan hemşire yardımcısı ve ebe yardımcılarının mağduriyetlerini dile getirdik ve kadroya alınmaları için çağrıda bulunduk. Sağlık çalışanlarının tek statüde istihdam edilmesi konusunu dile getirdik. Sağlık sektöründe çalışan HBYS personelinin sürekli işçi kadrosuna alınmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdik. Sözleşmeli öğretmenlerin özür grubu tayinlerinin önündeki engelin kaldırılması için talebimizi sunduk. Şehit edilen eğitimcilerimizi, sağlık personellerimizi, polisimizi ve Mehmetçiğimizi unutmadık. Ücretli öğretmenlerin ek derslerini dile getirdik. Ülkemizin tanıtımında büyük katkıları olan milli sporcularımızın öğretmenliğe atanırken yaşadıkları sıkıntıları dile getirip çözüm bulunması için talepte bulunduk. Diyabet hastalarının sorunlarını dile getirdik. DMD hastalarının sorunlarını dile getirdik. DMD'li bireylerin hayat ve bakım kalitesinin yükseltilmesi için acilen çalışma yapılmasını talep ettik. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti konusunu gündeme getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde bulunan sağlık başlığı altındaki sorunları ve çözüm önerilerini ifade ettik. Sağlık Bakanlığının bütçesi üzerinde MHP Grubu adına söz aldık. Sağlık çalışanlarımızın beklentilerini dile getirdik. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti önlemek adına 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığı' kurulması teklifimizi sunduk. Antep fıstığına destek talebimizi yeniledik. Antep fıstığının sorunlarını dile getirip kilogram başına prim desteği talebinde bulunduk. Gazi şehrimize 4. üniversite olarak Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasıyla ve kurulmasının tamamlanmasıyla Türk-İslam medeniyetine büyük katkılar yapacağına olan inancımızı dile getirdik. Gaziantep kültür turizmini canlandırma konusundaki beklentilerimizi dile getirdik. Gaziantep kültürel mirasını Gazianteplinin beklentilerini Gazi Meclise sunduk. Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizin içerisinden geçen Samözü Deresi'nde dere ıslahı çalışmaları yapılması hususunu dile getirdik. Gaziantep savunmasında büyük yararlıklar gösteren Tüfekçi Yusuf'u sanayici örneği olarak yüce Meclis'e anlattık. Gaziantep turizmini gündeme getirdik. Gaziantep'in trafik sorunlarını dile getirdik. Gaziantep'in Türkiye ihracatına yaptığı katkıyı anlattık. Gaziantep'teki su fiyatlarına indirim yapılması hususunu dile getirdik. Gaziantep'in sanayisinin geniş üretim portföyüyle imkan verildiğinde savunma sanayisine yerli üretim damgasını vuracağına yönelik düşüncelerimizi ifade ettik. Gaziantep-Nizip, Gaziantep-Oğuzeli ve Gaziantep-Sakçagözü-Nurdağı kara yolu yapımlarının bir an önce bitirilmesi hususunu dile getirdik. Gaziantep'te hava kirliliği sorunlarını dile getirdik. Türkiye'mizin her yerindeki öğrenci ve velilerimizi gazi şehrimizdeki üniversitelerimizi tercih etmeye davet ettik. Türkiye'nin ihracatında 5. sırada yer alan Gaziantep iline uçak seferlerinin yetersizliğine ve bilet fiyatlarının yüksek olduğuna ilişkin açıklama yaptık. Tarımsal üretimin artırılması ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması gerektiğine ilişkin açıklama yaptık. Suriyeli sığınmacıların oluşturulan güvenli bölgeyle vatanlarına dönebileceklerine ilişkin gündem dışı konuşma yaptık. Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle Gaziantep sanayisinin Türk savunma sistemine yapacağı katkıyı hatırlattık. Kripto paraların ülkemiz ekonomisine yapacağı zararları dile getirdik. Sanayicilerimizin sorunlarını dile getirdik. Acil Sağlık Hizmetleri personelinin sorunlarını dile getirip, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladık. Antep fıstığının özel ürün kapsamında desteklenmesi gerektiğini dile getirdik. Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine partimiz grubu adına konuşup, sağlık sorunlarımız ve sağlık personellerinin sorunlarını hatırlattık. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 'Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri' başlıklı 6. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldık. Bu vesileyle Gaziantep'in çeşitli sorunlarını dile getirdik. Yerli ve milli ilacın önemi üzerine konuştuk” diyerek sözlerine son verdi.