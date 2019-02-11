MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'tan'tan Nurettin Soyer tepkisi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Milletvekil Cemal Enginyurt, CHP Lideri'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nurettin Soyer hakkında söylediği "İyi bir hukukçuydu" sözünü de hatırlatarak, "Yazıklar olsun sizlere. Nurettin Soyer iyi bir hukukçu değil, 12 Eylül'ün faşist bir katiliydi" dedi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile birlikte Oğuzeli ilçesinde de ziyaretlerde bulundu.

Oğuzeli Belediyesini ve partisinin Oğuzeli ilçe teşkilatını ziyaret eden Cemal Enginyurt'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdroğan'ın da eşlik ettiği ziyarette Cemal Enginyurt Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert, Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanı Sedat Gökkır ve partililer ile bir araya geldi.

“Birlikte kazandık, birlikte yönettik, birlikte devam edeceğiz”

2014 seçimlerinde elde edilen başarının üstüne koyarak hız kesmeden 31 Mart 2019 seçimlerinde de ortaya koyacaklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt'a öncelikle ilçemize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ünü Ordu'dan taşmış tüm Türkiye tarafından sevilen bir sima kendisi. Takdir ettiğimiz, sevdiğimiz doğru bildiğini hiç çekinmeden ortaya koyan milletvekillerimizden bir tanesi. Ülkücü teşkilatın sesi olduğu için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere yeni bir seçim dönemine girdik. Bizler sağa sola bakmadan arkamıza bakmadan daima ileriye doğru yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. 2014 seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı üstüne koyarak hızımızı kesmeden 31 Mart 2019 seçimlerinde de ortaya koyacağız. 2014 seçimlerinde kazandığımız belediye seçimlerini hep birlikte sizlerin emekleriyle kazandık ve birlikte yönettik. Belediye başkanı olmazdan önce verdiğimiz sözlerin yüzde 95'ini Allah'a şükürler olsun ki gerçekleştirdik. Şu anda alnımız açık, yüzümüz ak bir şekilde vatandaşımızın tekrar karşısına çıkıyoruz. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, kendi doğrularımızın peşinde olduğumuz sürece önce Cenab-ı Allah'ın izniyle bizleri kimse yıkamaz. Ben Oğuzeli'nde Cumhur İttifakının adayıyım. Sizlerle beraber ilçemiz için çalışmalar yaparken Büyükşehir Belediyesi içinde Fatma Şahin için çalışacağız. Sonuna kadar kayıtsız şartsız Fatma Hanım'ı destekleyip, zillet ittifakının karanlık senaryolarını başlarına yıkacağız. Bizler liderimiz ne söz vermişse o söz bizim sözümüzdür, ne demişse o yol bizim yolumuzdur. Başkaları gibi lideri başka söyleyip kendisi başka söyleyenlerden olmayacağız. Bizim kapımız gidene de açık gelene de açık. Bizim gönlümüzden açık. Gidenin Allah işini gücünü rast getirsin, gelenin de başımızın üstünde yeri var. Ama bizden ayrılanlar, kaçanlar, satanlar, satılanlar kesinlikle çıkıp biz ülkücüyüz, bizler bu davanın mensuplarıyız demesinler. Bizler her zamankinden daha çok birbirimize kenetleneceğiz. Türkiye'nin içinde bulunduğu kritik süreci atlamamız buna bağlı. Türk Milleti bir ve beraber olmak zorunda. Ülkücü Hareket olarak saflarımızı sıklaştırarak birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece başarılarımız artarak devam edecek. Kapımız ve gönlümüz herkese açık" dedi.

“Oğuzeli bizim göz bebeğimiz”

2014 seçimlerinden önce Oğuzeli'ne hiç hizmet yapılmadığını hep görmezden gelindiğini vurgulayan Milletvekili Taşdoğan ise, "Allah'a şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partili hiçbir belediye bizlerin yüzünü yere getirecek işin içinde değil. Bildiğiniz üzere Gaziantep'in 3 merkez ilçesi var. Oğuzeli bunlardan bir tanesi fakat 31 Mart 2014 seçimlerine kadar bunu hiç hissedemedi. Oğuzeli'ne hiç hizmet yapılmadı. Hep görmezden gelindi. Mehmet Sait Kılıç göreve geldiğinde buranın merkez ilçe olduğunu hissettirdi. Sokaklarıyla, caddeleriyle, dere ıslahıyla, parklarıyla, kültürüyle Oğuzeli'nin merkez ilçe olduğunu hissettirdi. Bu nedenle biz rahatız. Oğuzelili hemşehrilerimiz hizmeti Mehmet Sait Kılıç ile tattı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Oğuzeli'ni yeniden kazanacağız. Oğuzeli bizim göz bebeğimiz. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tek belediyemiz. Oğuzeli'nde yapılan çalışmalar ve hizmetler örnek alındı, rol model gösterildi. Bunları tekrar yapabilmek için kazanmalıyız, kazanmak için çalışmalıyız. Gece gündüz demeden çakışacağız. Sıkmadık el bırakmayacağız. Anlatmadık kişi bırakmayacağız. Yüzde 51 bize yetmez ezici bir çoğunlukla kazanmalıyız. Kazanmalıyız ki milletimizin çoğunluğuma hizmet ettiğimiz göstermeliyiz. Sizlere falanda ülkücü, filanda ülkücü diyecekler. Onlara Merhum Alparslan Türkeş'in “Milliyetçi Hareket Partisinin dışında Ülkücü olmak, Yahudi dükkanında asılı besmele gibidir” sözünü hatırlatın. Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisidir” ifadelerini kullandı.

“Hain eller karşısında Ak Parti'nin her zaman yanındayız”

Seçimlerden Cumhur İttifakı'nın güçlü çıkması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Cemal Enginyurt ise “31 Mart seçimleri Türkiye için çok önemli. Oğuzeli için çok önemli. 31 Mart birilerinin elini ovuşturarak beklediği bir gün. Tıpkı 24 Haziran'da olduğu gibi. Amerikalısı, Avrupalısı, İsraili, Allahsızı ipsizi sapsızı hepsi bir oldular. Birinci turda seçimin kazanılmaması için el birliği, sefer birliği yaptılar. Amaçları Türkiye'yi kaos oluşturacak eylemlerini ortaya koymaktı. Halkı sokağa çekip ekonomik kriz oluşturacaklardı. Türkiye'de oluşturacakları iç kargaşayla kardeşi kardeşe kırdıracak bir senaryoyu hayata geçireceklerdi. Ama Türk Milleti ferasetini ortaya koydu. Lider Devlet Bahçeli'nin 8 Ocak 2018 tarihinde Türkiye'nin selameti için, ülkemizin birliği ve beraberliği için, Türkiye'nin uçuruma gitmemesi için Milliyetçi Hareket Partisi olarak aday çıkartmıyoruz adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dediği o gün itibari ile ülkücüler Cumhur İttifakına sadık kaldılar. Bunun sonucu olarak Cumhurbaşkanımız ilk turda seçildi. Birileri MHP kendilerine oy verecekler ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler dediler. Ama kirli senaryoları tutmadı. Allah sizlerden razı olsun. Liderimiz Devlet Bahçelinin sözünü yere düşürmediniz. Şimdi 31 Mart seçimlerine giderken Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı yüzde 50'nin altına düşerse, Türkiye'de meşrutiyet sorunu başlar. Başkanlık sitemi tartışmaya açılır. Buda ülkede beka sorununu oluşturabilir. Biz bunlara Türk Milliyetçileri olarak müsaade edemeyiz dedi. Bizim beka sorunumuzu bazıları zeka sorunu olarak algıladılar. Dış güçlerin oyununa gelmeden bu seçimlerden cumhur İttifakı olarak olabildiğince güçlü çıkmamız gerekmektedir. Türk Milliyetçileri olarak bu çok iyi anlamalıyız. Birileri aramıza fitne sokmaya çalışıyor. Bizler 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. Pensilvanya'daki sümüklü bir itin kiralık katilleri bu ülkeyi bölmek ve parçalamak istediğinde biz Türk Milliyetçileri olarak Liderimiz Devlet Bahçeli'nin “Darbeler hukuksuzdur, darbeler kanunsuzdur, darbeler namussuzdur, darbelere karşı omuz omuza birlikte mücadele vermeliyiz. Bu darbe bildirisini yayınlayanlar derhal geri çeksin” dediği gün itibari ile sokağa çıktık. Darbelere karşı omuz omuza mücadele verdik. O günden sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün “Mevzu vatan ise gerisi teferruattır” dediği gibi o günü milat kabul ettik, kim ne söylemiş kim ne söylememiş kavgasını bir kenara bıraktık. Vatana, bayrağa, devlete uzanan hain ellerin karşısında hain düşmanların karşısında Ak Parti hükumetinin yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Ülkücü katillerine oy vermektense Ak Parti'ye oy vermek şereftir”

Oğuzeliler'in kirli oyunlara dur demek için yeniden bir destan yazması gerektiğini da kaydeden Enginyurt, "Bizi eleştirenlere bir bakın, bizi eleştirip bizden ayrılıp kendilerine milliyetçi diyenlere bir bakın. Tarih 7 Ekim 1980 Mustafa Pehlivanoğlu şehadete yürürken yaşasın Türk Milleti, yaşasın Türk Devleti kahrolsun Amerika diyerek kendi sandalyesine tekme vuruyor. İşte bu yiğidi, bu Allah dostunu katleden Nurettin Soyer denen katilin oğlu Tunç Soyer'e oy verip de bizi eleştirenler namerttir, namussuzdur. Babasının ellerinde ülkücü kanı olan Tunç Soyer babasıyla gurur duyduğunu söylüyor. Celal Doğan'ın elinde ülkücü kanı var. Ama Fatma Şahin'in elinde ülkücü kanı yok. Ülkücü katillerine oy vermektense, Fatma Şahin'e Ak Partiye oy vermek namustur, şereftir bizim için. Aranızda ak saçlılar var, hayatını bu davaya vermiş olanlar var. Babası MHP'li diye çocuklarını işe almadılar. Babası ülkücü diye işe almayanlar şimdi bize babası ile eleştirmeyin diyorlar. Bunun 1940 öncesi bir kavgayla ilgisi yok" dedi

Kılıçdaroğlu'na tepki

Milletvekil Enginyurt, CHP Lideri'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nurettin Soyer hakkında söylediği "İyi bir hukukçuydu" sözünü de hatırlatarak, "Yazıklar olsun sizlere. Nurettin Soyer iyi bir hukukçu değil, 12 Eylül'ün faşist bir katiliydi. Bu kirli oyunlara dur demek için Oğuzeli'nde tekrar bir destan yazmalısınız. Gaziantep'te destan yazmalıyız. Hepinizin üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Gecenizi gündüzünüze katın. Her platformdan konuşmaya devam edin. MHP'nin Gaziantep'te de Oğuzeli'nde de yüzünü güldürün. İnşallah Türk Milleti'nin yüzü gülecek. Oğuzeli'nde ki bayrağı indirtmeyin, yere düşürtmeyin. Bizler 13-14 yaşında ülkücü olurken ne mevki ne makam düşündük. Ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye mücadele verdik. 5 bin tane kardeşimizi toprağın gül bahçesine şehit verdik. Samimi duygularla yola çıktık rabbim bu duygularımızın karşılığını versin inşallah" ifadelerini kullandı.

İyi Partililere CHP uyarısı

Cemal Enginyurt, ülkücülere "Ak Parti'ye nasıl oy vereceksiniz" diye soranlara, "HDP destekli CHP'ye nasıl oy vereceksin HDP destekli İyi Parti'ye nasıl oy vereceksiniz" sorusunun sormalarını istedi. İyi Parti'ye CHP'liler konusunda da uyarılarda bulunan Enginyurt, "İyi Parti'ye gidenler şunu iyi bilsinler, İyi Parti'den aday olanlar eğer milliyetçi ve ülkücü kökene sahipse hiçbir CHP'li onlara oy vermeyecek. Onları kandırıyorlar, onları bize karşı kışkırtıyorlar, onları sadece kullanıyorlar. Çünkü onlar kendilerinden başkasını sevmiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Devlet Bahçeli ile ülkücüler aynı şeyi düşünmüyor, ülkücüler benim kardeşim" sözlerine de tepki göstererek, "Hadi oradan Nurettin Soyer gibi kanlı katile kardeş diyen bir adamla kardeş olursak namerdiz. Oyuna gelmeyin, oyunu bozun. Seçimler başta Oğuzeli olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olsun diyor, bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.