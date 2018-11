MHP Milletvekili Taşdoğan'dan Öğretmen Günü kutlaması

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, yayımladığı mesaj ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, mesajında, "Dimağımızı zorladığımızda şahsiyetimize yön veren en önemli etkenin öğretmenlerimiz olduğunu görürüz. Cehaletin taassubundan kurtulmak, ilmin ışığında milli ve manevi değerlere ulaşmak eğitim sayesinde olacaktır. Muhakkak ki öğretmenler bir toplumun ziyâsı, yegâne yol göstericileridirler. Türk çocuğu zekidir, Türk öğretmeni vefakârdır. Sanatkârın eseri sözlerle izah edilemez. O sanatkâr ki sınıfında onlarca farklı öğrenci, yani onlarca farklı dünya vardır. İşte öğretmen, bu kumaşları alır, işler ve ay yıldızlı bayrağa çevirir. Zira yetişen her değer kıymetli, yetişen her değer geleceğimizin teminatıdır. Sorunları biliyor ve yakından takip ediyoruz. Bir toplumun gelişmişlik seviyesi öğretmenine verdiği değerle doğru orantılıdır. Eğitimde asıl olan eğitimcidir. Sorunları belirlerken, çözüm yöntemlerini uygularken ve eğitim programı hazırlarken öğretmenin görüş ve düşünceleri öncelik olarak alınmalıdır. Sahada çalışan her daim daha tecrübeli, her daim sorunlarla iç içedir. Çağ bilgi ve teknoloji çağıdır. Eğitime bakış açımız; hakiki ve halis Türkçeyi merkeze alan, milli ve manevi hassasiyetleri şiar edinmiş, dünya gerçeklikleriyle alakadar bir eğitim programının uygulanmasıdır. Uzun vadeli olacak bu programların başarıya ulaşacağı cihetinde hiçbir kaygımız yoktur. Her türlü zorluğa rağmen ilmin ışığından sapmadan var gücüyle çalışan fedakâr öğretmenlerimize minnettarız. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit öğretmenlerimize ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize rahmet dilerken minnet duygularımı da ifade etmek istiyorum. Emekli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Halen görevi başında olan öğretmenlerimize başarılı ve huzur dolu bir meslek hayatı diliyor, nice öğretmenler gününü sevdikleriyle beraber geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.