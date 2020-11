MHP'li vekil ölüm yolunu gündeme getirdi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ölüm yolu olarak bilinen Nurdağı yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda kazaların sıklıkla yaşandığı Nurdağı yolunu gündeme getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Plan Bütçe Komisyonları'nda yaptığı konuşmalarla Gaziantep'in sorunlarını gündeme getiriyor. Yaptığı Plazma Bağışı çağrısı ile Gaziantep'i harekete geçiren MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bu kez ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda kazaların sıklıkla yaşandığı Nurdağı yolundan, Gaziantep'ten Ankara ve İstanbul'a yüksek hızlı tren bağlantılı yola kadar kentin sorunlarını gündeme getirdi. Milletvekili Taşdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda ise Gaziantep'e yapılan sağlık yatırımlarının ve sağlık personellerinin durumlarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Taşdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Plan Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında ölüm yolu olarak ifade edilen Nurdağı yolunun biran önce yapılmaya başlanması gerektiğini ifade ederek, "Gaziantep önemli bir üretim üssümüzdür. Üretilen ürünleri yurt içine ve yurt dışına taşımak ise bizim için çok önem arz etmektedir. Gaziantep-Nizip arası yol genişletme çalışmaları devam etmektedir. Bir an önce tamamlanması arzu etmekteyiz. İlimiz Gaziantep-Nizip yolundan sonra en çok kazanın yaşandığı yol E400 Kara Yolu yani Gaziantep Nurdağı yoludur. Bu yol Gaziantep-Sakçagözü-Nurdağı üzerinden Gaziantep'i ve tüm Güneydoğu'yu batıya ve Hatay iline bağlayan yoldur. Her kaza haberinde kazaya karışan araçların bütün mağdurları ya ağır yaralıdır ya da bu vakalar çoklu ölümlerle sonuçlanmaktadır. Vatandaşımızın en az ağır yaralanmayla sonuçlanan trafik kazaları Sakçagözü-Nurdağı arası D400 Kara Yolu'nun bölge halkı tarafından "ölüm yolu" olarak ifade edilmesine neden olmuştur. Bu yolun yapımına başlanacağı ifade edilmiş ancak henüz bir gelişme kaydedilmemiştir. Yine, bu kara yolu, bölgemizde onlarca köyü ilçemize ve şehrimize bağlayarak hem köylerimizin hem de ilçelerimizin ekonomisine katkı sağlayan, köylünün ürettiği tarımsal ve ticari malları ticaret merkezine naklettiği ticari önemli lojistik yollardan biridir. Yapımı yarım kalan kara yollarının başka can kayıplarına neden olmaması ve emniyetli bir ulaşım altyapısının oluşturulması için bu yolların tamamının çift yol olması ve derhâl bitirilmesi veya öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu yolun da sıkı bir şekilde takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Demir ve Deniz Yolu Gaziantep için önemlidir"

Yüksek Hızlı Tren projesinin de biran önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurgulan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ”Ülkemizde birçok ilimizde demir yolu ulaşım seferleri artarak devam etmektedir. Maalesef Gaziantep, tren yolları açısından çok iyi bir durumda değildir. Başpınar-Mustafa Yavuz Gaziray -sözleşmesi 2017 yılı Şubat ayında imzalanan, güzergâh uzunluğu 25,5 kilometre olan ve 2021 yılı ortasında bitirilmesi planlanan projenin zamanında tamamlanmasını umut ediyorum. Bu tren seferlerinin Gaziantep'ten Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren bağlantılı olarak düzenlenmesini ve bir an önce başlamasını bekliyoruz. Bakanlığımızın projesini müjdelediği Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesi'yle yolcu ulaşımının beş saatten bir buçuk saate düşecek olması, şahsım, hemşehrilerim ve bölgemiz insanlarınca memnuniyetle karşılanmıştır. Yapımı üç-dört yıl sürecek bu projenin tamamlanmasını beklemeden bir an önce Gaziantep Tren Garı'nın hizmet vermeye başlaması bölge halkımızın ayrıca beklentisidir. 1960 yılından bu yana Gaziantep'in tren yolu ulaşımına hiçbir ek yatırım yapılmamıştır. Birçok dar gelire sahip aile için demir yolu en ucuz ve en ekonomik olmakla birlikte aynı zamanda güvenli bir ulaşım aracıdır. Bu konuyla da ilgili gerekli adımlar atılmalı, iller arası yolcu seferleri bir an önce başlamalıdır. Deniz taşımacılığı da Gaziantep için önemlidir çünkü Türkiye'nin ihracat üslerinden biriyiz. Dünyaya açılan kapımız İskenderun Limanı'na kolay ulaşmak için Gaziantep, Hassa, İskenderun Otoyolu'nun bir an önce hayata geçirilmesini ve limanları etkin bir şekilde kullanmak hem ülkemize hem şehrimize ciddi katma değer sağlayacaktır. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hataylı üreticiler bu yolu sabırsızlıkla beklemektedirler. Bütçemizin memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde ifade etti.

"Gaziantep'insağlık yatırımları hızlandırılmalıdır"

Sağlık Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada da Gaziantep'te yapımı devam sağlık yatırımlarının ivedi şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Taşdoğan, “Bu dönemde başta Sayın Bakanımız ve bürokratlarımız olmak üzere, Bilim Kurulunun önleyici tedbirleri anbean takibi ve kamuoyunu bilgilendirmeleri önemli ve kıymetlidir. Yine, kamu ve özel hastane ayrımı yapmadan bütün sağlık çalışanlarının özverili ve fedakâr çalışmalarını buradan tekrar takdir ediyoruz. Marifet iltifata tabidir diyoruz ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretlerini takdirle izliyoruz. Nadir hastalıklar komisyonu toplantılarımızda dile getirdiğimiz nadir hastalıkların izlenmesiyle ilgili daire başkanlığı talebinin olumlu karşılanarak yerine getirilmiş olması önemli bir ihtiyacı karşılamış ve bu bakımdan hem hasta yakınları hem de sağlık bürokrasisi açısından oldukça memnuniyet verici olmuştur. Yine, bizim "HTS" diye ifade ettiğimiz Bakanlığımızın "HES" olarak adlandırdığı sistemin yürürlüğe girmesiyle önemli bir kazanım elde edilmiştir. Dikkate alıp değerlendireceğinizi düşündüğümüz bir başka konu da bu kadar mücadeleye rağmen, bu kadar azimle çalışmaya rağmen, bu kadar titizliğe rağmen artan sağlıkta şiddet hadiseleridir. Sağlıkta Şiddeti Önleme Daire Başkanlığının kurulmasının da aynı ölçüde önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz, bu konuyu da dikkate alacağınızı umut ediyoruz. Yeri gelmişken, Gaziantep'te başta uzman hekim, diş hekimi ve ebe hemşire olmak üzere, kişi başına düşen sağlık personeli sayısı Türkiye ortalamasının biraz altındadır. Bu eksikliğin giderilmesi ve söz konusu sağlık çalışanlarının atamalarının yapılmasını, Gazianteplilerin sağlık hizmetlerine erişiminde Türkiye ortalamasına kavuşmasını arzu etmekteyiz. Gaziantep'te nüfus yoğunluğunun diğer illere göre daha fazla artması ve bu yoğunluğun şehir merkezinde birikmesiyle, yeni yatırımlara ve çağın gerekliliğine uygun bir şekilde yapılacak yeni hizmet binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, seçim bölgem Gaziantep'te arsa tahsisleri yapılmış, projeleri tamamlanmış Nurdağı, Araban, Yavuzeli ve Karkamış'ta birer tane, Islahiye'de 2, Nizip'te 3 tane, merkez ilçelerimiz Şehitkamil ve Şahinbey'de 5 ve 12 olmak üzere 24 adet aile sağlık merkezi ve sağlık ocaklarıyla göçmen sağlık merkezleri, 112 sağlık hizmetleri istasyonunun bir an önce yapılıp bitirilmesi gerekmektedir. 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi, 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi yatırımları da bir an evvel gerçekleştirilerek hizmete sunulmalıdır. Bütçemizin memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.