MHP'li vekilden Çingene kızı teşekkürü

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'ten ABD'ye kaçırılan Çingene kızı mozağinin eksik parçalarının 58 yıl sonra yeniden yuvasına döndürülmesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, yaptığı basın açıklamasında, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi sınırlarındaki 20 bin dönüm arazi üzerine kurulu Zeugma Antik Kenti'nde, 1998 yılında çıkarılan ve şehrin önemli simgelerinden biri haline gelen ‘Çingene Kızı' mozaiğinin yıllar önce yurt dışına kaçırılan kayıp parçaları, uzun bir aradan sonra Gaziantep'e getirilmesi nedeniyle mesai harcayan herkese teşekkür etti. Kent için mozaiğin önemine de dikkat çeken Taşdoğan, "Gaziantep'in tanıtımına büyük katkılar sağlayan Çingene Kız mozaiğinin parçaları uzun bir aranın ardından yuvasına kavuşuyor. ABD'ye kaçırılmış Çingene Kızı Mozaiği ‘nin kayıp parçalarının yıllar sonra vatanına kavuşmasına tanık olacağız. 1965 yılında üniversiteye satılmış olan 12 mozaik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından altı yıl süren bir mücadeleyle geri alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, altı yıl süren bu mücadelenin sonucunu almış ve bu topraklara ait Çingene Kızı'nın parçalarını tekrar vatanına kavuşturmuştur. Geçici bir teşhir hazırlayan Bakanlık 8 Aralık'ta bunu halka açacak. Bu konuyla ilgili çalışmalar yürüten mesai harcayan herkesi tebrik ediyor, şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'te 18 ayda bin 605 çocuk anne oldu

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, basın açıklamasında kentin sorunlarına da dikkat çekti. Bölgedeki en önemli sorunlardan birinin çocuk anneler olduğunu vurgulayan Taşdoğan, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Gaziantep'te 2018 yılı içerisinde 18 ayda bin 605 çocuğun anne olduğunu ifade etti. Tadoğan, "Ülkemizde olduğu gibi Gaziantep'teki en önemli sorunlardan biri de çocuk anne sayısının her geçen gün daha da artmasıdır. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre birinci sırada yer alan 2017 yılında bin 106, 2018'in ilk altı ayında ise 499 çocuk gebe kayda girdi. Bu verilere göre 18 ayda bin 605 çocuk anne oldu. Bu durum ülkemiz ve şehrimiz açısından oldukça can sıkıcı bir durumdur. Gerekli önlemler ve yaptırımlar konusunda adımları net atmadığımız sürece bu sayı korkunç noktalara gelecektir. Bu konu ile ilgili olarak çocuk haklarının yok sayılmasını engellemek ve çocuk hakları ile ilgili komisyon kurularak gerekli düzenlemelerin en ivedi şekilde yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Aykkabı sektörü için teşvik çağrısı

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bölgedeki üreticilerin desteklenerek, dünyaya açılması gerektiğini de kaydetti. Ayakkabıcı esnafına teşvik verilmesi gerektiğini anlatan Taşdoğan, "Gaziantep dünyada ayakkabı üretiminin merkezi olabilme kapasitesine sahip olan bir şehrimizdir. Türkiye'nin en büyük Ayakkabıcılar Sitesi'ne sahip olan ve Türkiye'nin üretiminde en üst sıralarda yer alan şehrimizdir. Fakat dünya pazarına açılmakta bir hayli zorluk çekmektedir. Yerli üretim birçok fabrika ve imkana sahip olan ayakkabı sektöründe artık dünya pazarına açılmamız gerekmektedir. Üretim yapan ve dünya pazarına açılmak isteyen Gaziantepli ayakkabıcılarımızın sesini buradan duyurmak istiyorum. Markalaşma, dünya pazarı arayışı ve ihracat konusunda yönlendirmeye yönelik adımlar atılmalı ve bu sektörde de Gaziantep'in dünyaya hükmetmesinin yolu açılmalıdır. Gerek uçak biletlerinde gerekse ülkelerdeki girişimlerde kolaylıklar sağlanmalıdır. Üretici desteklenmeli ve teşvikler verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Hava kirliliği

Muhittin Taşdoğan, son dönemlerde kentte hava kirliliğinin de arttığını söyleyerek,"Gaziantep'imizin Hava kirliliği, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Yoğun şehirleşme, şehirlerin yanlış yerleşmesi, motorlu taşıt sayısının artması, düzensiz sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, topoğrafik ve meteorolojik şartlar gibi nedenlerden dolayı büyük şehirlerimizde olduğu gibi Gaziantep'imizde de özellikle kış mevsiminde hava kirliliği yaşanabilmektedir. Gaziantep'te hava kirliliği mevsimsel özellik göstermekte diyebiliriz. Kış ayları, sonbaharın geç dönemleri ile ilkbaharın erken dönemlerinde hissedilen ve tespit edilen kirlilik mevcuttur. Bu durum Gaziantep'te hava kirliliği kaynağının sanayiden ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan bir kirlilikten çok, ısınmadan kaynaklanan bir hava kirliliğinin etkin olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Hava kirliliğinin sebepleri

Taşdoğan, Gaziantep'in çevre sorunları kış şartlarının kendini hissettirmesi ile arttığını belirterek, sebepleri ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

2016-2017 verilerine göre kentte evsel ısınmada yaklaşık 327 bin ton katı yakıt, sanayi de ise 245 bin ton civarında katı yakıt kullanıldığını kaydeden MHP Milletvekili Taşdoğan, "Bu yakıtın büyük bir kısmı Rusya ve Afrika'dan gelen ithal kömürlerdir. Bu nedenle kış aylarıyla birlikte şehrimizdeki hava kirliliği üst sınırlara ulaşmaktadır. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam üzeri göz gözü göremez olmakta ve nefes almakta güçlük yaşanmaktadır. Öyle ki Kasım, Aralık, Ocak Şubat ve Mart aylarında Gazi şehrimizin Hava kirliliği değerleri hemen hemen her gün üst sınır değerlerini aşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel Ölçekler ele alındığında 1 yıl içerisinde Gaziantep'te sınır değerlerin aşıldığı gün sayısı 120-140 gün aralığındadır. Hatta Son 7 gün hava kalitesi izleme verilerine bakıldığında hava kalitesinin önemli ölçüm parametresi olan kükürtdioksit (SO2) gazının yönetmelik gereği standart değeri 0,5 mikrogram/m3 olması gerekirken Gaziantep'te 2 ile 4 mikrogram/m3 seviyelerinde değişkenlik gösterdiği görülmektedir. “Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı” tarafından saatlik değerleri de her an görebilirsiniz" dedi.

"Hava kirliliği hastalıkları tetikliyor"

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, hava kirliliğinin bir çok hastalığı da tetiklediğini vurgulayarak, "Bu durum şehrimiz için kaygı vericidir Hava kirliliği aynı zamanda birçok hastalığı da tetiklemektedir. Özellikle solunum yolları hastalıkları ve kalp hastalıklarına yol açmaktadır. İlimizde hava kirliliğine neden olan kaynaklar arasında sırasıyla evsel ısınma, trafik, sanayi işletmeleri sıralanabilir. Hava Kirliliğinin önlenmesi amacıyla kaliteli katı/sıvı yakıt kullanımı, özellikle doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalı, motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri düzenli olarak yaptırılmalıdır. İlk etapta hava kirliliğinin büyük oranda önüne geçilecek önlemler bunlardır" şeklinde konuştu.

Gürültü kirliliği

Gaziantep'te sokak düğünleri, sürücülerin gereksiz klakson çalması gibi sebeplerden her geçen gün gürültü kirliliği sorunun arttığına da dikkat çeken Taşdoğan, şöyle devam etti:

"Gaziantep'imizde şehir merkezinde insan yoğunluğunun artmasından dolayı ortaya çıkan problemlerden birisi de gürültü kirliliğidir. Artan araç sayısı ile birlikte trafikte geçirilen zamanın artması, iş yerlerinin ve üretimin şehrin içinde kalması, sokak aralarında yapılan düğün töreni, açık hava aktiviteleri, eğlenceler vb. nedenlerden dolayı şehrimizde gürültü problemi giderek artmaktadır. Sıkışan trafik gereksiz korna çalınmasına sebep olmakta adeta korna ile iletişim kurulmaktadır." Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini anlatan Taşdoğan, alınabilecek tedbirlerle ilgili ise, "Bu nedenle öncelikle şehir merkezinde trafik işaret ve levhalarına önem verilmesi, yeni yolların, kavşakların, köprülü kavşakların yapılarak trafiği rahatlatması sağlanmalı ayrıca korna çalınmasının engellenmesine yönelik çeşitli farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Özellikle düğünlerde maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri patlayıcıların kullanılmamasına yönelik tedbirler alınmalıdır."

Oğuzeli'ndeki katı atık sorunu

Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in sanayi şehri olması nedeniyle en önemli sorunlarından birinin de ambalaj atıklarının kontrolü olduğunu hatırlatarak, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün mahallesi yakınlarındaki katı atık depolama merkezinin sebep olduğu kötü koku sorununa dikkat çekti. Taşdoğan, "Bu konuda çeşitli çalışmalar olsa da yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bu anlamda ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanılması çok önemli bir sorun alanıdır. Bunun yanı sıra bölgemizde ve Ortadoğu da sağlık turizminin önemli merkezi olan Gazi şehrimizde Tıbbi atık eğitimlerine önem verilmeli ve atık planları üzerinde önemle durulmalıdır. Oğuzeli ilçemiz Körkün Mahallesine çok yakın bir mesafede olan katı atık depolama merkezi çevreye son derece kötü koku yaymasının yanı sıra yerleşim birimine yakın olmasından dolayı bulaşıcı hastalıklar konusunda tedirginlik oluşturmaktadır. Ayrıca ilçe merkezinden geçen Sacır Deresi ıslah çalışmaları taahhüt edilen zamanı geçmiştir bir an önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.