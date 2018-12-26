MHP'li vekilden Muş için araştırma önerisi

MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan TBMM İç Tüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri kapsamında yaptığı başvuruda, gerekçe olarak, Muş ilinin tarihi kültürel birikime ve zengin doğal kaynaklara sahip, tarih hafızasının unutulmaz anlarına şahitlik etmesi olarak gösterdi. Taşdoğan, başvuruda, "İlde bulunan Muş Ovası yüzölçümü ve ürün verimliliği açısından ülkemizin en önemli tarım alanlarına sahiptir. Ova tarımsal amaçla daha verimli kullanılabilecekken yeterli ilgiyi görememektedir. Küçükbaş Hayvan sayısında Türkiye'de 7 nci, büyükbaş hayvan sayısı bakımından 15 inci sırada ve manda yetiştiriciliğinde de ön sıralarda yer almaktadır. Bu durum yeterli miktarda mera ve tarımsal arazi olduğunun önemli göstergesidir. Muş ilinin nüfusunun yüzde 60'ının kırsal alanda yaşadığı ve gelir kaynağının ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden olduğunu değerlendirdiğimizde daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Muş ilinin sosyo-ekonomik durumu buna acilen ihtiyaç olduğunu doğrulamaktadır. Çünkü Muş ilimiz Sosyo-ekonomik sıralamada illerimiz arasında 81 inci sıradadır. Kış sporlarına ve kış turizmine elverişli kış şartlarının yaşandığı iklim özelliklerine sahip olmasına rağmen. Ayrıca bu kentimizle özdeşleşmiş bitki ve hayvan türleri ile Anadolu tarihi için çok önemli tarihi eserler bulunmasına rağmen bu değerlerin Muş ilimizin tanıtımı için yeterince kullanılamadığı, turistik faaliyetlerin canlandırılması için yeterli çalışmaların yapılamadığı değerlendirilmektedir. Bir ilin kalkınması için yeterli olan ulaşım yolları, katma değeri yüksek yerel ürünler, tarihi kültürel birikim ve doğal kaynaklar gibi birçok özelliğin bir arada olduğu bu güzide şehrimizin sosyo -ekonomik verilerinin bu kadar geride olması kabul edilebilir değildir. Belirtilen bu nedenlerden dolayı, Muş ilinin yaşadığı sosyoekenomik sorunların nedenlerinin tespit edilmesi ve çözümünün sağlanması amacıyla Meclis Araştırması açılması uygun görülmektedir" dedi.