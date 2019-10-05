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Mili mücadele müzesi ziyaretçilerini savaş dönemine götürüyor

Gaziantep’te Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini savaş dönemi yıllarına götürüyor.

Gaziantep'te Milli Mücadele Müzesi ziyaretçilerini savaş dönemi yıllarına götürüyor.


Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde önemli bir role sahip olan ve dönemin zorluklarının üç boyutlu figürlerle anlatıldığı müze, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek 25 Aralık 2017 tarihinde yeniden ziyarete açıldı. Ziyarete açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören müzeyi yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.


Müzeyi gezen ve şehir dışından gelen ziyaretçiler, müzenin Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan zorlukları anlattığını belirterek, müzenin çok güzel olduğunu motifleri beğendiklerini herkese burayı gezmelerini tavsiye ettiklerini belirtti.

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