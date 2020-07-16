İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekilliği görevine yeniden seçildi

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay TBMM İçişleri Komisyonu Başkan vekilliği görevine yeniden seçildi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu gün 27. Dönem 2. Yasama yılı komisyon seçimleri kapsamında, TBMM İçişleri Komisyonu'nda gerçekleştirilen Başkanlık Divanı seçiminde Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç kullanılan 26 oydan 16 oyu alarak TBMM İçişleri Komisyon Başkanı seçildi. Aynı seçimde Gaziantep MHP Milletvekili Sermet Atay'da 16 oyla TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili seçildi.


Alev Dedegil sözcülüğe ve Katip Üyeliğe ise Müslüm Yüksel tekrardan seçilmişlerdir.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.