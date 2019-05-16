Milletvekili Kirazoğlu'dan 19 Mayıs mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, 19 Mayıs ile ilgili bir kutlama mesajı yayınlayarak, Türk milletinin bu tarihte bağımsızlığına ve toprağına sahip çıktığını vurguladı.

Kirazoğlu mesajında, “Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da Türk milleti kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.