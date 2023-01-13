Milletvekili Koçer KGF kredi paketini değerlendirdi

Tarihin en büyük ekonomik destek paketinin geldiğini, KGF desteklerinin ekonomiyi canlandıracağını ve istihdamı artıracağını belirten Milletvekili Koçer, tek seferdeki tarihin en büyük bu kredi paketinin işletmelere can suyu olacağını ifade etti.

Koçer, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için büyük önemi olan KOBİ'lerimizin finansmana erişiminde kilit rol üstlenen KGF desteğiyle sunulacak ve bugüne kadar tek seferde açıklanan en büyük paket olan 250 milyar TL'lik finansman imkanı işletmelerimiz için can suyu olacaktır. KOBİ'lerimiz başta olamak üzere işletmelerimize hayırlı olsun” dedi.

“Destekler devam edecek”

Milletvekili Koçer, “Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati'nin detaylarını açıkladığı 250 milyar TL'lik kredi, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda faaliyet gösteren tüm işletmelerimiz için oldukça önemli bir finansman imkanı sağlıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile girdiğimiz 2023 yılının ilk günlerinde açıklanan bu önemli ve büyük tutardaki destek, enflasyonla sürdürülen kararlı mücadeleye paralel olarak devam edecek ve yeni destek paketleri açıklanacaktır” şeklinde konuştu.

“Üretim ve yatırım yılı 2023”

Koçer, “KOBİ'lerin tamamını çevreleyen 250 milyar liralık kredi paketinin, istihdama, ihracata ve cari fazlaya önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bankaların destek paketlerini hızlı bir şekilde KOBİ'lerle buluşturacağı mekanizmalar oluşturulduğundan kıdem tazminatı, işletme sermayesi, dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları, yeşil dönüşüm, bölgesel kalkınma, kadın girişimcinin aralarında olduğu 14 başlıktaki KGF destekli kredi paketi finansmana erişimi kolaylaştıracak, işletmelerimizin yatırım ve üretim faaliyetleri hız kazanacaktır. Böylelikle 2023 yılı yatırım ve büyüme yılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Temel hedef, yatırım, üretim, istihdam”

Milletvekili Koçer, “KOBİ'lerimizden esnaflarımıza, EYT'den yaralanacak olanlara kıdem tazminatı ödeyecek işverenlerden özel okullara kadar oldukça geniş bir alanda tüm işletmelerimizin yararlanacağı 250 milyar liralık bu yeni kredi paketinin kurulan sistemle amacına uygun kullanımı takip edilebilecek. Fatura karşılığında verilecek kredi doğrudan satıcılara ödenecek ve faturaları elektronik ortamda takip edilecek böylece amaç dışı kullanımın önüne geçilmiş olacak. Kredi paketinin temel hedefi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdürülen Türkiye ekonomi modeline uygun; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat olduğundan kurulan sistemle en efektif şekilde bu sağlanmış olacak” ifadelerine yer verdi.

Koçer, “Tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandeminin etkisiyle tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan enerji krizi gelişmiş ülkeler dahil tüm ekonomileri etkiledi. Amerika ve Avrupa dahil dünya son 50 yılın en yükse enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor. Alınan ekonomik tedbirler ve açıklanan destekler ile Türkiye bu süreçten pozitif ayrışmayı başarmıştır. Yüksek enflasyon başta olmak üzere ekonomik güçlüklere karşı verilen mücedele sürecek, vatandaşlarımız, esnafımız, çalışanlarımız hak ettiği refaha Türkiye Yüzyılında kavuşacaktır” diye konuştu.