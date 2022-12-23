Milletvekili Koçer'den 25 Aralık kutlama mesajı

Gaziantep Milletvekili AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Nejat Koçer, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu yılı olması nedeni ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer 25 Aralık Gaziantep'in Kuruluşu'nun 101. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Koçer yayımladığı mesajda, “İngiliz ve Fransız işgaline karşı sergilenen Gaziantep savunması, Milli Mücadele tarihimizin kahramanlık abidesidir. Gaziantep'in düşman işgaline karşı verdiği mücadele, benzersiz kahramanlıkları ile hem şehrimizi hem bölgeyi hem de ülkemizi düşman işgalinden kurtaran bir direniş, milli birlik ve beraberliğin bir şahlanışı olarak tarihte yerini almıştır. Ülkemizin en eski kültür merkezlerinden olan Gaziantep, manası büyük adını tarihin derinliklerinden, haklı namını ise onurumuz olan Milli Mücadeledeki kahramanlarından almıştır. Karayılan'ın, Şehit Kamil'in, Şahin Bey'in yanında çarpışan 6317 şehit ile birlikte Gazi olan koca bir şehirdir bu kahraman. 101 yıl önce sergilenen mücadele, azim ve cesaret, “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” diyen atalarının Gazianteplilere bıraktığı en büyük mirastır. Türkiye'nin 6. büyük ihracat şehri olan Gaziantep, üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye'nin ekonomik kalkınma mücadelesine de en yüksek katkıyı sunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile milli mücadele kahramanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantep'in 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.