Milletvekili Koçer'den birlik ve dayanışma mesajı

Nejat Koçer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda söz alarak Gaziantep'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Koçer, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te meydana gelen yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Koçer, karla mücadelede emeği geçenlere de teşekkür etti.

Milletvekili Koçer, “Bu tür zamanlar birlik ve dayanışma zamanıdır. İlk saatlerden itibaren devletimizin ve belediyelerimizin tüm imkanları seferber edilmiş vatandaşlarımızın kardan zarar görmemesi için her türlü çaba gösterilmiştir. Destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun“ ifadelerini kullandı.