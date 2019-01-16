Milletvekili Sermet Atay Domotex Hannover Fuarını ziyaret etti

Halıcılarımızı ve ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen ve Gazinatep'ten 92 firmanın stant açarak katıldığı dünyanın en önemli halı fuarı olan Domotex Hannover Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılarak Gaziantepli firmaları ziyaret eden MHP Milletvekili Sermet Atay ülke adına büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek “Türkiye'nin tanıtım ve ihracatı için uluslararası fuarlar büyük önem taşıyor. Domotex Hannover'de ülkemizden katılan firmalarla gurur duyduk. Yenilikçi ürünler yanında modern ve uluslararası standartlarda ki stantlar sadece halı sektöründeki yeniliklerin tanıtımını değil aynı zamanda Türk halı sektörünün de dünyada ulaştığı noktayı göstermektedir. Gaziantep'te dokunarak dünyanın bir çok ülkesinde kullanılan halılarımızın ülkemize katma değer sağlaması hepimiz için önemli bir gurur kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli teknolojiye destek vermeliyiz

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay halı sektöründe olduğu gibi birçok sektörlerde yerli ve milli teknolojinin gelişmesi için destek verilmesi gerektiğini ifade ederek “Teknoloji anlamında dışa bağımlılığın önüne geçmek ve bütün sektörlerde yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımının arttırılması elbette sektörlerin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve ekibinin önümüzdeki beş yıllık süreçte teknolojideki yerli ve milli çalışmalara yönelik başlattıkları çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Hükümetimizin de bu anlamda yatırımcıları ve sektörü destekleyerek bir çok konuda olduğu gibi teknoloji alanında da desteklemesi gerekiyor. Elbette sektörle ilgili makinaların geliştirilmesi için mühendislerimize ve bu alanda ki yatırımcılarımıza büyük görevler düşüyor. Gaziantep OSB bu tür yatırımlar için önemli bir alt yapıya sahiptir” diye konuştu.

Fuarlar ülke tanıtımı için büyük önem taşıyor

Uluslararası fuarların Türkiye'nin tanıtımı içinde büyük önem taşıdığını ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay halı sektörünün Domotex'e adeta top yekun çıkarma yaptığını ve sadece kendi ürünlerini değil, halı sektöründeki yenilikleri ve Türkiye'yi de tanıttığını ifade ederek organizasyonda emekleri geçen TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan başta olmak üzere destek veren herkesi kutladığını da sözlerine ekledi.