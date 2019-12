Milletvekili Ta?do?an, b?t?e g?r??melerinde konu?tu

MHP Gaziantep milletvekili Muhittin Ta?do?an, 2020 Y?l? Merkezi Y?netim B?t?e Kanunu Teklifi'nin ?aktarma, ekleme, devir ve iptal i?lemleri' ba?l?kl? 6'nc? maddesi ?zerinde, partisi ad?na k?rs?de s?z ald?. Kaynaklar?n etkin ve verimli olarak kullan?lmas?na dikkati ?eken milletvekili Ta?do?an, ?Madde genel olarak incelendi?inde; Aktarma, ekleme, devir ve iptal i?lemleri ba?l??? alt?ndaki bu kanunla, verilen ?deneklerin etkin ve verimli olarak kullan?lmas? ama?lanm??, Bu itibarla ortaya ??kabilecek ihtiya? fazlas? ?deneklerin ?ncelikli hizmetlerde kullan?lmas?n? sa?lamak amac?yla, di?er kamu idarelerinin ihtiyac?n? kar??lamak ?zere devir edilmesi konusunda, kamu idareleri aras?ndaki aktarma miktar?n?, ?eklini ve yetki kullan?m?n? tarif etmektedir. Kaynaklar?n etkin ve verimli olarak kullan?lmas?yla kamu maliyesi alan?nda ger?ekle?en s?k? mali disiplin uygulamalar? ekonominin istikrara kavu?mas?nda ve s?rd?r?lebilir bir makroekonomik dengenin varl??? a??s?ndan de?erlendirildi?inde, k?resel spek?latif ataklar?n bertaraf edilmesi a??s?ndan k?ymetli bir enstr?man olmaktad?r? ifadelerini kulland?.

Kamu harcamalar?ndaki etkinlik art???n?n ekonomik istikrar?n olmazsa olmaz? kabul edildi?ini ifade eden Ta?do?an, ?B?t?e disiplinine katk?s?, g?r?nd???nden daha geni? etkiler ortaya ??karmaktad?r. Kamu idareleri i?in haz?rlanan b?t?enin kullan?laca?? d?nem i?erisinde ortaya ??kabilecek fazlal?k veya tasarruf edilen miktarlar?n bir ba?ka kamu idaresinin ?denek ihtiyac? i?in kullan?lmas?n? temin etmek, bu ?deneklerin, ?ncelikli hizmetlerin kar??lanabilmesi i?in kullan?lmas?n? sa?lamak, etkin ve h?zl? bir ?ekilde ger?ekle?tirmek, ayn? zamanda hizmet verimlili?ini de artt?racakt?r. Verimlilik art?nca milli gelirin artmas?, beraberinde yat?r?mlar?n ve tasarruflar?n artmas? da beklenmelidir. Gelir art???n?n do?al bir sonucu olarak ortaya ??kan talep art???, yat?r?mc?lar?n belirsizliklerden korunmas?na da katk? sa?layacakt?r. Nihai olarak d?viz kurlar?ndaki spek?latif ataklarla azalan milli gelirin tekrar y?kselebilmesi yat?r?mc?lar?n performans?na ba?l? oldu?undan, mali disiplin ile olu?an makro ekonomik dengenin ?nemi daha da artm??t?r. Kaynaklar?n etkin ve verimli kullan?m?, gelirin adil b?l???m? ile ?lkemiz kalk?nma s?recinde ?nemli bir merhale elde edilecektir? ?eklinde konu?tu.

?Savunma sanayinde d??a ba??ml?l???n azalt?lmas?n? destekliyoruz?

Savunma sanayinde d??a ba??ml?l???n azalt?lmas?, yerli ve milli teknolojilerin envanterde yerini almas? ?abalar? i?tenlikle desteklediklerini belirten Ta?do?an, ?Bilinmelidir ki y?zde y?z yerli ve milli savunma sanayi vazge?emeyece?imiz milli hedefimizdir. Her ge?en g?n savunma sanayinde gurur duydu?umuz spesifik geli?melere ?ahit olunmaktad?r. T?rkiye'deki savunma sanayinde faaliyet g?steren firmalara bak?ld???nda a??rl?kl? olarak ?stanbul, Kocaeli ve b?y?k ?o?unlu?unun da Ankara'da yer ald??? ?ok a??k g?r?lmektedir. Gaziantep geli?mi? sanayi altyap?s?, kalifiye eleman kapasitesiyle, Savunma Sanayimize ?r?n yapabilecek kabiliyete sahip en g?zde ?ehir konumundad?r. Zira bunun en bariz g?stergesi olarak, yeni olu?turulan 127 Bin metrekare alanda kurulacak Organize Sanayi B?lgesi ?Savunma Sanayi ?zel B?lgesi' i?in arazi tahsisi yap?lm??t?r. Aselsan deneyim ve bilgi birikimlerinden faydalanarak, ilimize Savunma Sanayinin e?itimli eleman ihtiyac?n?n kar??lanmas? amac?yla 'Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' kurulmas? i?in; ba?ta Gaziantep'teki kamu b?rokrasi y?neticileri olmak ?zere, yerel y?netim, sanayici, m?te?ebbis, Odalar ve Esnaf Birlikleri, Savunma Sanayisine ve ba?ar?s?na odaklanm??, herkes bu milli konu i?in elini ta??n alt?na koymaya haz?r haldedir. ?ehrimizin inand??? bu ?ok de?erli motivasyonun k?ymeti her t?rl? takdirin ?zerindedir? ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'in 3. B?lge te?viklerinden yararlan?r hale geldi?ini kaydeden Ta?do?an, ?2011 y?l?ndaki ??llerin Sosyo-Ekonomik Geli?mi?lik D?zeyi' verileri sonucunda olu?an bu s?ralama, 2013 y?l?ndan itibaren artarak devam eden n?fusun yakla??k y?zde 24'?ne ula?an Suriyeli S???nmac?lar?n Gaziantep'te ortaya ??kartt??? sosyo-ekonomik de?i?im, ?ehrimizin iktisadi dengesini olumsuz etkilemi?tir. Sosyo-ekonomik geli?mi?lik endeksi hesaplan?rken ilin demografik ?zellikleri, n?fus yo?unlu?u ve net g?? h?z? ?nemli g?stergelerdir. 2011 y?l?ndaki n?fus durumu ile 2019 y?l?ndaki durum aras?nda ola?an?st? farkl?l?klar bulunmaktad?r. Bu g?stergelerden 2019 y?l? itibariyle Suriyeli s???nmac?lar?n n?fus ve istihdam oran? i?indeki pay? ve kay?t d??? istihdam sorunlar? dikkate al?nd???nda bu konuda da 2011 y?l?ndaki ko?ullar?n ?oktan a??nm?? oldu?u g?r?lecektir? ifadelerini kulland?.

Milletvekili Ta?do?an, ?Ba?ta Gaziantep olmak ?zere T?rkiye'nin bir?ok il ve il?esinde yakla??k iki y?z bin ki?inin ekmek kap?s? olan Antep f?st???, tar?msal ?r?n destekleme program?n?n d???nda b?rak?lm??t?r. ?reticiler ve bu alanda faaliyet g?steren i?letmeler ekonomik a??dan zorluklar ya?amaktad?r. Sekt?r?n ba?l?ca meseleleri aras?nda yer alan kay?t d???l?k, fiyat istikrars?zl???, ?retim ve pazarlamada ya?anan teknik sorunlar Antep f?st???n?n gelece?i a??s?ndan b?y?k sorun te?kil etmektedir. Bu sebeple f?nd?kta oldu?u gibi dekar ba??na 170 TL alan bazl? gelir deste?ini veya kilo ba??na 2 TL ?r?n deste?ini hak etmektedir. Kald? ki ?r?ne prim deste?i neticesinde; kay?t d???l???n ortadan kalkmas?yla, devletimiz; yapt??? harcamalar?n kar??l???n? stopaj ve BA?-KUR primleri ?zerinden fazlas?yla alabilecektir. Bir?ok ?r?ne verilen devlet deste?inin, T?rkiye'nin bir markas? haline gelen Antep f?st???na verilmemesi, sekt?r?n sorunlar?n? ??z?ms?z b?rakmakta ve T?rk ekonomisine b?y?k zararlar vermektedir. ?retimdeki d????le birlikte i?letmelerin kapanmas?, i?sizlik ve g?? gibi ortaya ??kacak ekonomik ve sosyal sorunlar, ?r?n deste?i i?in yap?lacak giderlerden ?ok daha a??rd?r. Dolay?s?yla Antep f?st??? ?reticilerinin desteklenmesi, ekonomik ve sosyal bir yat?r?md?r? diye konu?tu.