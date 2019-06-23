Milletvekili Taşdoğan Irak'ta

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu organizasyonu, Gaziantepli iş adamlarının da içinde bulunduğu Ticaret Heyeti ile Irak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Organizasyonda Bağdat'ı kapsayacak iş forumu yanı sıra Türkiye ve Irak'ın girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Taşdoğan'ın da beraberinde olduğu heyet, Irak'a yapılan Dış Ticaret ve Pazar payımızın artırılması ve yeni yatırım ve iş imkanlarının oluşturulması amacıyla birtakım görüşmeler yaptı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Mahsun Altunkaya'nın başında olduğu birçok Gaziantepli işadamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, İki ülke arasında üst düzey resmi temaslar sağlandı. Irak ve Türkiye arasında yapılan ticarette, özellikle Gaziantep iş adamlarının ihracatta karşılaştıkları sorunlar dile getirilerek, sorunların giderilmesi hususunda çözüm yollarının da konuşulduğu bir dizi toplantılar gerçekleştirildi.

Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve Gaziantepli birçok iş adamının bulunduğu heyet, Gaziantep'ten, Irak'a en fazla yaptığı ihracat ürünleri pazarının daha da geliştirilmesi ile düşük seviyede seyreden ihracat ürün Pazar payının geliştirilmesine yönelik bir takım görüşmeler ve toplantılara katıldı.

Irak'la Ticaret hacmimizin düşük olduğu sektörler ve geliştirilmesinde fayda görülen sektör alanlarında da önemli görüşmeler yapan ticaret heyeti, Irak'ın dünya genelinden ithalatla tedarik ettiği, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden Gaziantep firmalarının heyet olarak görüşmelerini tamamladı.

Taşdoğan, “Irak bizim hem komşu, hem dost ülkemizdir. Gaziantep ilimizin en büyük dış pazarı Irak pazarıdır. Gaziantep'ten 2018 yılında gerçekleştirilen, önceki yıla oranla ciddi düşüş yaşayan ihracatımız ve gerileyen Pazar payımızı yeniden eski düzeyine çıkararak istikrarlı bir ihracat büyümesi için ve Pazar payını arttırmaya yönelik çalışmalarımız en üst seviyede görüşmeler yaparak devam etmektedir” dedi.

Milletvekili Taşdoğan, “Gaziantep'ten yapılan 6,9 milyar dolarlık ihracatımızın, yaklaşık 1,4 milyar dolarını Irak'a gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin Irak'a yaptığı ihracatın yaklaşık %18'ini Gaziantep gerçekleştirmektedir. İhracat pazar payını ve çeşitliliğini arttırmak, ihracat potansiyelini yükseltmek ve yeni ticari anlaşmalar gerçekleştirmek amacıyla heyetimiz üst düzey önemli toplantılar gerçekleştirdi. Başta Gaziantep'imiz olmak üzere, Bölgemiz ve Ülke ekonomimizin geliştirilmesi açısından önemli ziyaretlerde bulunduk. Devletimizin yaptığı bu programları, ekonomik büyüme için yaptığı bu tür organizasyonları, bakanlıklarımızın yaptığı Ticari heyet gezilerini, Gaziantep ekonomisi açısından da oldukça faydalı ve yerinde görüyorum” diye konuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Irak Maliye Bakanı, Irak Planlama Bakanı, diğer Irak Bakanları ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığındaki heyetle beraber görüşmelere katılan Gaziantep MHP Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, ayrıca iki Ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla yakın iş birliği içinde olduklarını da aktardı.