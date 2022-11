Milletvekili Taşdoğan Karkamışlıların acısını paylaştı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen terör saldırının ardından MHP Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan bölgeye gelerek esnaf ve vatandaşların acısını paylaştı.

Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından peş peşe roketatarlı saldırı düzenlenmiş, sonucun ise 2 kişi hayatını kaybetmişti. Karkamış İlçesi'ne ziyaret gerçekleştiren MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, MHP Karkamış İlçe Teşkilatı ile birlikte bölgede incelemeler de bulunarak, taziye ziyaretleri gerçekleştirip, esnaf ve vatandaşlara da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Taziye ziyareti

MHP Milletvekili Taşdoğan bölgeye gelmeden önce, düzenlenen hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden Kocatepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Ayşenur Alkan ve Etiler Mahallesi'ndeki evinde şarapnellere hedef olan Hasan Karataş'ın ailerine ziyarette bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Esnaf ve vatandaşa moral ziyareti

MHP Karkamış İlçe Başkanı İsa Tiryaki ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır'ı ziyaret ederek bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi alan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, daha sonra ise esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. İlçe de esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederek ‘Geçmiş Olsun' diyen Taşdoğan, roket mermisinin düştüğü Ağgün ailesinin de evine ziyarette bulundu.

"Bu millet haine boyun eğmez"

Karkamış ilçesinde yaptığı incelemeler ve ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, “Milletimize, Karkamışlı hemşehrilerimize ve Kilisli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birkaç gün önce PKK/YPG'li teröristler tarafından Karkamış ilçemize ve Kilis ilimize saldırılar oldu. Hainler, artık sivillerimizi hedef almaya başladılar, cevaplarını ise şerefli ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından misliyle aldılar. Bizde bugün Karkamış ilçemize gelerek esnaf ve vatandaşlarımızın acılarını paylaştık. Hepsi vatanını, milletini ve devletini seven, yanında olan insanlardır. Devletimiz de her zaman olduğu gibi onların yanındadır. Hasar tespit ve diğer tespit işlemleri yapılarak, yaralar sarılmaya başlandı. Bu vesileyle de her birine yeniden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk halkı teröre ve onun yandaşlarına asla boyun eğmemiştir, bundan sonra da eğmeyecektir. Bu hainlere gereken her şey fazlasıyla yapılacaktır” diye konuştu.