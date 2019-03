Milletvekili Taşdoğan Tıp Bayramı'nı unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “14 Mart, ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' öğüdünün hayat bulduğu günlerden bir gün” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "14 Mart tarihi zihinlerde Tıp Bayramı olarak aks bulsa da aslında sadece bu kadar değil. 14 Mart, modern Türk tıbbının temellerinin atıldığı gün. Yine 14 Mart bir bayrak, 14 Mart bağımsızlık meşalesi” ifadelerine yer verdi.

Şanlı Türk milletinin tarihi boyunca insan sağlığı ve hayatını her şeyin üstünde tutan bir toplum olduğunu kaydeden MHP Milletvekili Taşdoğan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Şanlı tarihinde, İbn-i Sina'lar, Akşemseddin'ler, Sabuncuoğlu Şerafeddin'ler, Fahruddin-i Razi'ler gibi yüzlerce büyük tıp alimi yetiştirmiş milletimiz, 1. Dünya savaşında geliştirdiği Tifus aşısı ile bir çok asker ve sivilin hayatını kurtaran 3. Ordu Tabibi Tevfik Sağlam Bey'leri, kendi adıyla anılan hastalığı keşfetmiş ve tanımlamış olan Hulusi Behçet'leri ve nihayetinde Nobel Tıp Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ları yetiştirerek insanlığa her alanda yaptığı gibi sağlık alanında da katkılar yapmaya devam etmiştir. Bizler Milletimizin sağlık neferleri olarak, tüm insanlığa ve hususen milletimize faydalı olmak için var gücümüzle, her zaman ve her şartta çalışmaya azmettik. Bu bizlerin hem milletimize hem insanlığa borcudur. Şanlı tarihimiz boyunca insan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan, toplum sağlığının korunmasında fedakârca hizmet veren Türk hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız bizlerin gurur kaynağıdır. Büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız her şartta ve ortamda vatandaşa hizmet için canını dişine takmaktadır. Türk hekimlerinin gerçekleştirdikleri her başarılı operasyon ve Tıp dünyasına katkıları tüm ülkelerce kabul edilmiştir. Çanakkale'den, Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'dan, Aferine aynı ruhla kutsal görevlerini icra ederek şifa dağıtan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız her zaman takdiri hak etmektedir. Bu düşünceler içerisinde toplumumuzun sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.”