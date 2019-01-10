Milletvekili Taşdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

Taşdoğan, gazeteciliğin fedakarlık isteyen mesleklerin başında geldiğini söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Taşdoğan, “Gücünü milletten alarak mesai kavramı gözetmeden çalışan ve Türk milletinin sesi olan basın mensuplarının ağır şartlarda çalıştığının farkındayız. Gazetecilik, fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Türk basını, özellikle de yerel basın, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş, hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır. Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiği bugünlerde gazetecilik mesleğinin ne denli önemli olduğunu söylemek gerekir ” dedi.

Basın mensuplarının sorunlarını her fırsatta meclise taşıdıklarını ifade eden MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Gazeteler devletle vatandaş arasında bir köprü görevi görürken, kamu görevlileri ve hizmetlerinin denetlenmesinde etkin birer unsurdurlar. Yerel gazeteler genel sıkıntıların dışında kendi fiziki sorunları, eksiklikleri ve eksik kadro yapılanmaları nedeniyle de gerileme dönemine girmişlerdir. Bugün ekonomik sıkıntı içerisinde olan gazete sahiplerinin en önemli şikayetleri ise resmi ilan pastasından yeterince pay alamaması, ticari ilan ve reklam yetersizliğidir. Ayrıca gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin etme zorluğu, gazete kağıdı ile matbaaların kullandığı boya ve kalıba gelen zamlar, tiraj sorunu ve son olarak devletin yerel gazeteleri yeteri kadar desteklememesidir. Birde bunlara illerimizde bulunan İcra Müdürlükleri eliyle verilen “İcra İlanlarının” ağırlıklı olarak ulusal gazetelere verilmesi, Yerel Gazetelerimizin sorunlarına yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır. Ulusal gazetelerde yüksek meblağlara verilen icra ilanları hem yerel basının kazancını engellemekte hem de zaten icralık durumda olan borçlunun daha çok maddi kayba uğramasına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Son olarak ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten basın mensuplarının gazeteciler gününü kutlayan Taşdoğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.' Yine Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi ‘Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.' Bu anlamlı günde basın şehitlerimizi yad ediyor, Gazi şehrimizin değerli gazetecileri olmak üzere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.