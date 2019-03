Milletvekili Taşdoğan'dan 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla mesajı yayımladı. Milletvekili Taşdoğan, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

Milletvekili Muhittin Taşdoğan mesajında, “Merhum Akif'in bu duası duamızdır. Çanakkale gibi bir mahşerden alnının akıyla çıkmış ecdadın üzerine hunharca çullanan sözüm ona medeniyet, Mehmet Akif Ersoy'un narasıyla haddini bilmiş, ecdadın tokadıyla geldikleri gibi gitmişlerdir. İşte bu sözdür, Türk'ün soyadı. Korkmak mı, Ezelden beridir hür yaşamış, ebediyete kadar hür yaşayacak olan bir millete elbette bu söz yakışacaktı. Çünkü şair, ecdadın fıtratını çok iyi biliyordu. İman dolu göğüslerini siper etmek, kurşunlara koşar adım varmak asaletin temsilcisi bir milletin şiarıydı. Zor yıllar geçiriyorduk. Bütün dünya salyalarını akıtarak Türk topraklarına saldırıyordu. Son bir hamle! Yıllarca savaşmaktan yok olmuş, fakir kalmış, yıpranmış millete son bir hamle çağrısıydı; Mustafa Kemal ve arkadaşlarının çağrıları. Hep beraber, “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda” diyerek şaha kalkılmıştı. Şaha kalkılmış, feda edilecek ne varsa feda edilmiş; her daim olduğu gibi ve her daim olacağı gibi düşmana gereken ders verilmişti. Doksan sekiz yıl önce bugün Gazi Meclis'te defalarca okunarak ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'mız, yine aynı coşkuyla yine aynı dirayetle okunmaktadır. Merhum Akif'in çok ihtiyacı olmasına rağmen yarışma ödülünü almaması takdire şayan bir davranıştır. Gerçek vatanseverliğin, vatanı karşılıksız sevmenin nasıl olması gerektiği hususunda verilen öğütlerde bu ulvi davranış mutlaka belirtilmelidir. Marşı, milletine hediye eden büyük şair, aynı zamanda marşı şiir kitabına da almamıştır. Merhum Akif, ideolojiler üstü olmalıdır. Her vatandaşımız onu sahiplenmeli, kimse Akif üzerinden rant devşirmeye kalkışmamalıdır. Çünkü o, bu toprakların gür sesi, bu imanın nefesidir. İstikbal elbette, İstiklal Marşı'nın etrafında kenetlenmekle bizim olacaktır. Bu sebeple çocuklarımıza Mehmet Akif Ersoy'un hayatı mutlaka anlatılmalı, o yıllarda yaşanan zorluklara karşı verilen mücadele belirtilmeli, nihayetinde kazanılan zafer vurgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki milli ve tarihi şuur kazanmayan milletler yok olamaya mahkumdur. İstiklal Marşı'nın kabulünü doksan sekizinci yılını kutluyorum. Milli şairimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sözlerimi milli marşımızdan bir dizeyle son veriyorum. “Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" ifadelerini kullandı.