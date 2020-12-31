İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Taşdoğan'dan 2020 yorumu

Yeni yıl dolayısıyla yılbaşı mesajı yayımlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mesajında 2020 yılında yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekti.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 2020 yılının sadece olumsuz hadiselerin yaşandığı bir yıl olmadığını, olumlu hadiselerinde yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti.


Milletvekili Taşdoğan yayınladığı mesajında ise, “2020 yılı ülkemiz ve dünya için, kasvetli ve sıkıntılı geçen bir yıl oldu ve koronavirüs salgınının hâkim olduğu yıla belki de "gelmiş geçmiş en kötü yıl" adını veriyoruz. Pandemiden çığ düşmesine, depremlerden sel felaketine derken ülkemiz ve dünya açısından onlarda kötü hadiseler yaşandı. Fakat kötü hadiselerin yanı sıra iyi hadiselerde yaşanmıştır. Dünya nezdinde ülkemizin itibarının artması, Karadeniz'de doğalgazın bulunması, Ermeni işgali altında olan Dağlık Karabağ'ın kurtarılması, Doğu Akdeniz'de ülkemizin yeniden varlık göstermesi, terörle mücadele de başarılı işlere imza atılması gibi olumlu durumlarda yaşanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hemşehrilerimin, Türk-İslam aleminin, mazlum milletlerin, tüm insanlığın yeni yılını can-ı gönülden tebrik ediyor, sağlık, selamet, esenlik ve daimi mutluluklar diliyorum. 2021 ve daha nice yıllarda Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.