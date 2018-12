Milletvekili Taşdoğan'dan 25 Aralık mesajı

Milliyetçi Hareket Parti Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Muhittin Taşdoğan mesajında, "Yüce mazimize baktığımız vakit Türk'e kefen biçenin alayının akıbetinin aynı olduğunu görürüz. Tarih gerçekleri yazmakla mükelleftir. Tarihin yazdığı gibi dün gelenler “Geldikleri gibi gitmişler”, bugün gelmeyi düşünenler varsa onlar da iyi bilmelidirler ki “Geldikleri gibi gideceklerdir”. Mustafa Kemal Atatürk'ün övgülerine mazhar olmuş Gaziantep Savunması, her mahiyetiyle Türk'ün fıtratının tarihidir. Esir yaşamaktansa ölmeyi tercih etmek her millete bahşedilmemiştir. Gazi Paşa ve Gaziantep, o devir, hak etmeden unvan kazanacak devir değildi. Unvan almak vatanı için namusu için seve seve ölüme koşmakla kazanılabilecek bir onurdu. İşte Antepli, Gazi Paşasıyla tek yürek olmuş, makus talihimizi değiştirmişti. Antepli'nin gösterdiği ali direniş tüm yurda örnek gösterilmişti. Nasıl gösterilmesin. Antepli aç kalmış, susuz kalmış, kafalarına aylarca top güllesi yağmış fakat teslim olmamıştı. Kazma kürekle, tarihe mal olmuş bu direnişin sadece ufak bir ayrıntısıdır. Kayda geçmiş 6 bin 317 şehidimize rahmet diliyorum. Bizlere şefaatçi olsunlar ki bizler kendilerine layık evlatlar, torunlar olma gayreti içerisindeyiz. Unutmayacağız, Gaziantepli olarak her ferde Gaziantep savunmasını anlatacağız. Şahinbey'i, Şehitkâmil'i, Karayılan'ı ve nicelerini. Kahramanlarımız, rahat uyuyunuz bu ruh yine o ruhtur, bu yürekler yine o yüreklerdir. Yavuz Bülent Bakiler, ne kadar güzel anlatıvermiş. “Ben Antepliyim, Şahin'im ağam. Mavzer omzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey”. Neslimiz bu tür kahramanlık destanlarıyla büyümelidir. Çağı yakalamak, güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Çünkü bu topraklar yurt edinilirken ecdadın kanıyla sulanmıştır. Merhum Akif'in dediği gibi 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, Şüheda'. Tüm duygularımı yanıma alarak, aziz hemşehrilerimin kahraman yüreklerine sesleniyorum. Gaziantepli olmak onurdur, şereftir. Çünkü kahramanlığını kanla yazmış ecdadın torunlarıyız. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyorum. Anne ve babalardan bu kutlu zaferi çocuklarına anlatmalarını istirham ediyorum. Zira tarihini unutan toplumlar millet olma vasıflarını kaybederler” ifadelerini kullandı.