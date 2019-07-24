Milletvekili Taşdoğan'dan Basın bayramı mesajı

Milletvekili Taşdoğan Lozan antlaşmasının 96. Yıldönümü ve basın bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Lozan antlaşmasının Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 1. Dünya savaşı sonrasında yedi düvelin bir araya geldiği bir dönemde 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa tarafından başlatılan Kurtuluş mücadelesinin son sözünün Lozan antlaşması olduğunu vurguladı. Milletvekili Taşdoğan, “Sakarya'da, Dumlupınar'da, Baş Komutanlık mücadelesinde ve sonrasında 30 Ağustos zaferini gettiren kurtuluş mücadelesi elbette takdire şayandır. Mehmetçiğin Anadolu'yu baştanbaşa temizleyip, düşmanı İzmir'de denize dökmesi cephede atılmış en büyük imzadır. Lozan, cephede atılan imzanın siyasi zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan bu zaferlerin mimarlarını, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygıyla anıyor, minnet duygularımı bir kez daha ifade ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Basın mensupları ülkenin önemli yapı taşıdır”

Milletvekili Taşdoğan gazetecilerin Basın bayramını kutlayarak, “Bugün aynı zamanda sizlerin bayramıdır. Bugün basında sansürün kaldırıldığı gündür. Siz basın mensupları hiç şüphe yok ki yaptığınız çalışmalarla güzel ülkemin önemli bir yapıtaşı olduğumuzu ortaya koyuyorsunuz. Tarafsız, halkı aydınlatan, ülke menfaatlerini gözeten haberleriniz, halkın bilinçlenmesin de önem arz etmektedir. Yaptığınız yayınlar kamuoyu oluşturma noktasında elbette göz ardı edilemez. Bu noktada verdiğiniz emekler takdire şayandır. Kalemini ve gücünü haber almanın her türlü kutsiyetine adamış bütün basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.