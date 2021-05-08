Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kadir Gecesi'ni münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, mesajında bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen kadir gecesinde tüm duaların kabul olmasını temenni ederek, "Rahmetinden, haşmetinden, hikmetinden, azametinden; varlığından, tek olduğundan, yeri ve göğü yarattığından, her şeyin sahibi olduğundan zerre miktar şüphemizin olmadığı Yüce Mevla'm çok şükür bizleri bu yıl da Ramazan'a kavuşturdu. Orucun ulvi ruhaniyetine mazhar olmak; paylaşmanın, yardıma koşmanın, oruç açmanın güzelliğini yaşamak; sahur vaktinin bereket ve huzurunu doyasıya içimize çekmek Müslümanlara bahşedilmiş bir güzelliktir. Misafir olduğumuz bu dünyada gelip geçici olduğumuzun farkındayız. Ebedi bir âlem bizi beklemekte, bu dünyadan götürdüklerimizin kılı kırk yarar derecede ölçülüp biçildiği hesap günü yaklaşmaktadır. Kadir Gecesi günahlardan arınmak için bize bir fırsat sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiş, o gece duaya kalkan ellerin geri çevrilmeyeceği taahhüt edilmiş, Yüce Allah bizleri cennetine almak için adeta kapıları sonuna kadar açmıştır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Dertlilerin dertlerine deva ihsan etsin. Herkese hidayet versin. Yüce Allah, Türk'ü güçlü kılsın. Güçlü kılsın ki Allah'ın (cc) hükmü doğrultusunda mazlumların dertleriyle hemhal olalım. Tekrar ezilmiş milletlerin kılıcı, adalet pınarının kaynağı, makul olanın sesi, medeniyetin merkezi olalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ederken, Ramazan Bayramına sağ salim ulaşmayı cenabı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.