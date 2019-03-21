Milletvekili Taşdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'dan Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Taşdoğan mesajında, “Baharın gelişi ile doğa, en canlı haline bürünmek için harekete geçer. Dirilişin, özgürlüğün ve kök salmanın vücut bulduğu günlerdir artık. Ergenekondan çıkan bulut yola çıkmış, bütün dünyaya hayat vermek için sabırsızlanmaktadır. Türklerin doğa ile barışık yaşamının adıdır Nevruz. Toprağın kutsiyetinin Türk'teki tezahürüdür. Ecdadın yeni yıl olarak kutladığı Nevruz Bayramı, şüphesiz Türk dünyasının ortak değeridir. Bu sebepten her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün Türk Dünyasında coşku ile kutlanacaktır. Bu bayramın baharın müjdecisi olduğu gibi Turan'ın da habercisi olmasını temenni ederim. Zira kültür; milletleri bir arada tutan, milletleri kaynaştıran en önemli unsurdur. Bu vesileyle bütün Türk Dünyasının Nevruz Bayramını kutlarım. Ecdattan miras kalan her değere sahip çıkıldığı gibi Nevruz'a da sahip çıkmak, bu günü bayram havasında yaşamak tarihi sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızın, ecdat yadigarı bu güzel günün anlam ve önemini öğrenmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.