Milletvekili Taşdoğan'dan plazma bağışı çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alan MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, Türkiye'nin plazma bağışı konusunda Dünya'da gönüllülük oranı en yüksek ülke olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılayı'nın da gönüllük faaliyetlerindeki önemini de dile getiren Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Türkiye plazma bağışında dünyada gönüllülük oranı en yüksek ülke özelliğini taşıyor. Bu anlamda Türk Kızılay'ı ve gönüllü organizasyonlar salgınla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Kızılay, Mart ayından bu yana COVID-19'a yakalanan 144 bini aşkın kişiye ulaşmış ve son verilere göre 45 bini aşkın immün plazma bileşeni hastalara nakledilmiş, böylece çok sayıda kişi korona virüsü yenmiştir. İmmün plazma Covid-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikro organizma kalmamış, kanında antikor bulunan kişilerden alınabiliyor. Plazmalar 18-60 yaş gruplarındaki, hastalığı bulunmayan insanlardan ve doğum yapmamış kadınlardan alınabiliyor. Bu kriterleri sağlayan bağışçıların plazma merkezlerinde kan bağışında bulunmalarını ve Covid'le mücadelede ön saflarda olmaları gerektiğini önemle hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.